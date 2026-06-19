La colombiana Isabel Pulido obtuvo el premio mundial de ciencia de Cartier

La innovación colombiana logró un importante reconocimiento internacional. Isabel Pulido, cofundadora NanoFreeze, se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Science & Technology Pioneer Award, la categoría global de la prestigiosa Cartier Women's Initiative, considerada una de las plataformas más relevantes para el emprendimiento femenino de impacto en el mundo.

El reconocimiento fue entregado el pasado 10 de junio en Bangkok, Tailandia, durante la ceremonia que celebró los 20 años de la iniciativa impulsada por la reconocida firma.

Pulido compitió frente a empresas de base científica de diferentes países y logró imponerse en la única categoría global del programa, reservada para emprendimientos de ciencia y tecnología con alto potencial transformador.

Fundada en 2006, la Cartier Women's Initiative distingue anualmente a emprendedoras de nueve regiones del planeta. Sin embargo, además de estos galardones regionales, el programa entrega un único premio mundial dirigido exclusivamente a startups deep tech lideradas por mujeres, lo que convierte este reconocimiento en uno de los más exigentes y competitivos del ecosistema internacional de innovación.

Una tecnología inspirada en la naturaleza

El proyecto desarrollado por NanoFreeze busca transformar la manera en que se conserva el frío. La tecnología utiliza una proteína proveniente de la bacteria Pseudomonas syringae, microorganismo asociado a la formación de nieve y granizo, combinada con óxidos metálicos para optimizar los procesos de congelación.

Según sus desarrolladores, este material biodegradable permite congelar el agua de manera más eficiente y mantener bajas temperaturas durante un tiempo significativamente mayor, reduciendo el consumo energético hasta en un 50 %.

Las posibles aplicaciones son amplias y abarcan sectores como la agricultura, la industria alimentaria, la salud, los centros de datos e incluso procesos industriales de gran escala.

De un pueblo colombiano a un reconocimiento mundial

La idea que dio origen a NanoFreeze surgió hace ocho años, cuando Isabel Pulido visitó una población colombiana con acceso limitado a la electricidad. Allí observó cómo la falta de sistemas de refrigeración afectaba la conservación de los alimentos y generaba pérdidas para las comunidades.

Esa experiencia impulsó el desarrollo de una solución tecnológica enfocada en mejorar el acceso a la refrigeración sostenible, especialmente en regiones donde la energía es escasa o costosa.

Además del reconocimiento internacional, el premio otorgado por la Cartier Women's Initiative incluye capital semilla y un año de acompañamiento por parte de la escuela de negocios INSEAD, una de las más prestigiosas del mundo.

Para Pulido, el galardón también representa un mensaje sobre el papel de las mujeres en la ciencia y la innovación.

"Siempre tenemos que probar nuestra credibilidad entre los inversores para conseguir capital, en industrias históricamente lideradas por hombres. Lo hacemos, siempre con un profundo sentido de propósito", afirmó durante la ceremonia en Bangkok.

El logro de la emprendedora colombiana no solo destaca el potencial de la ciencia desarrollada en América Latina, sino que también abre la puerta para que más proyectos liderados por mujeres accedan a escenarios globales de innovación.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.