CANAL RCN
Internacional

Así funciona ‘Alter Ego’, el robot que ya atiende pacientes en un hospital en Milán

Este robot ya comenzó pruebas en un hospital de Milán para reducir la carga del personal.

Robot médico en Milán
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 19 de 2026
09:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inteligencia artificial y la robótica avanzan cada vez con más fuerza dentro del sector salud. Lo que hace pocos años parecía una escena de ciencia ficción hoy empieza a convertirse en una realidad dentro de algunos hospitales del mundo.

Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle
RELACIONADO

Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle

Ese es el caso de Alter Ego, un robot humanoide que actualmente está siendo probado en un hospital de Milán, Italia, con la misión de asumir tareas repetitivas y de acompañamiento para liberar tiempo del personal médico y de enfermería.

¿Cómo funciona el robot que ya está siendo probado con pacientes?

'Alter Ego' mide cerca de 1,2 metros de altura y fue diseñado para interactuar directamente con pacientes dentro del entorno hospitalario.

A diferencia de otros robots industriales o automatizados, este modelo incorpora elementos que buscan generar cercanía: tiene expresiones faciales, movimientos diseñados para parecer más naturales y una pantalla integrada en el pecho que permite recoger información del paciente.

Durante las pruebas, el robot puede acercarse a una habitación, preguntar cómo se siente una persona y recopilar datos que luego son enviados automáticamente al personal.

También puede ejecutar acciones prácticas como acompañar pacientes a diferentes áreas, transportar objetos sencillos o facilitar la comunicación con médicos que se encuentren atendiendo de manera remota.

¿Dónde se está realizando el experimento?

Las pruebas comenzaron en abril dentro del hospital Maugeri, en Milán, específicamente en una unidad que atiende personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el control muscular.

VIDEO | Bus alimentador terminó en un barranco tras fuerte choque en Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

VIDEO | Bus alimentador terminó en un barranco tras fuerte choque en Bogotá: esto se sabe

Uno de los ejemplos observados durante el piloto ocurrió con un paciente de 31 años que, mediante la pantalla incorporada en el robot, pudo indicar su nivel de dolor para que el equipo de enfermería recibiera la información de inmediato.

Según los responsables del proyecto, inicialmente existía incertidumbre sobre cómo reaccionarían los pacientes frente a una máquina interactuando tan directamente con ellos, pero los primeros resultados han sido positivos.

¿Puede un robot reemplazar a médicos y enfermeros?

Por ahora, la respuesta es no. Actualmente, 'Alter Ego' sigue siendo operado a distancia por una persona y apenas desde julio comenzará una nueva etapa para funcionar con mayor autonomía.

Además, los investigadores aclararon que el objetivo nunca ha sido sustituir el criterio médico ni delegar procedimientos delicados.

Sale a la luz 'Kidflix', la mayor plataforma de pornografía infantil: usuarios pagaban a nivel mundial
RELACIONADO

Sale a la luz 'Kidflix', la mayor plataforma de pornografía infantil: usuarios pagaban a nivel mundial

De hecho, una de las limitaciones que marcaron desde el inicio es que el robot no está diseñado para administrar medicamentos ni tomar decisiones clínicas.

La apuesta está enfocada en otro frente que es reducir tareas repetitivas para que los profesionales de salud tengan más tiempo para acompañar, escuchar y atender a los pacientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tailandia

Hombre fue condenado a prisión por criticar en redes a la monarquía tailandesa: hay penas de hasta 15 años

Ecuador

Noboa otorga inmunidad a tropas extranjeras en lucha contra el crimen en Ecuador

Abuso sexual

Niña de 11 años habría sido violada y asesinada por el padre de una compañera de colegio en Francia

Otras Noticias

Empleo en Colombia

El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país: ¿qué empleos y requisitos hay?

La jornada Expo Empleo Egresados del SENA reúne a cientos de empresas que buscan personal para diferentes cargos.

Inseguridad en Bogotá

¿Qué está pasando con los cambuches en Bogotá? Los retiran y al día siguiente vuelven a instalarlos

La comunidad reclama soluciones de fondo ante problemas de inseguridad y acumulación de residuos.

Mundial de fútbol

Reconocida figura en el Mundial de 2026 es llamado juicio por presunto abuso: esto se sabe

Artistas

"Roto": esta fue la reacción de Mike Bahía después de Greeicy dijo que su relación terminó

Alimentos

¿Hackear los sentidos? Estos son consejos para engañar la mente y comer más saludable