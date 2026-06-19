Así funciona ‘Alter Ego’, el robot que ya atiende pacientes en un hospital en Milán

La inteligencia artificial y la robótica avanzan cada vez con más fuerza dentro del sector salud. Lo que hace pocos años parecía una escena de ciencia ficción hoy empieza a convertirse en una realidad dentro de algunos hospitales del mundo.

Ese es el caso de Alter Ego, un robot humanoide que actualmente está siendo probado en un hospital de Milán, Italia, con la misión de asumir tareas repetitivas y de acompañamiento para liberar tiempo del personal médico y de enfermería.

¿Cómo funciona el robot que ya está siendo probado con pacientes?

'Alter Ego' mide cerca de 1,2 metros de altura y fue diseñado para interactuar directamente con pacientes dentro del entorno hospitalario.

A diferencia de otros robots industriales o automatizados, este modelo incorpora elementos que buscan generar cercanía: tiene expresiones faciales, movimientos diseñados para parecer más naturales y una pantalla integrada en el pecho que permite recoger información del paciente.

Durante las pruebas, el robot puede acercarse a una habitación, preguntar cómo se siente una persona y recopilar datos que luego son enviados automáticamente al personal.

También puede ejecutar acciones prácticas como acompañar pacientes a diferentes áreas, transportar objetos sencillos o facilitar la comunicación con médicos que se encuentren atendiendo de manera remota.

¿Dónde se está realizando el experimento?

Las pruebas comenzaron en abril dentro del hospital Maugeri, en Milán, específicamente en una unidad que atiende personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el control muscular.

Uno de los ejemplos observados durante el piloto ocurrió con un paciente de 31 años que, mediante la pantalla incorporada en el robot, pudo indicar su nivel de dolor para que el equipo de enfermería recibiera la información de inmediato.

Según los responsables del proyecto, inicialmente existía incertidumbre sobre cómo reaccionarían los pacientes frente a una máquina interactuando tan directamente con ellos, pero los primeros resultados han sido positivos.

¿Puede un robot reemplazar a médicos y enfermeros?

Por ahora, la respuesta es no. Actualmente, 'Alter Ego' sigue siendo operado a distancia por una persona y apenas desde julio comenzará una nueva etapa para funcionar con mayor autonomía.

Además, los investigadores aclararon que el objetivo nunca ha sido sustituir el criterio médico ni delegar procedimientos delicados.

De hecho, una de las limitaciones que marcaron desde el inicio es que el robot no está diseñado para administrar medicamentos ni tomar decisiones clínicas.

La apuesta está enfocada en otro frente que es reducir tareas repetitivas para que los profesionales de salud tengan más tiempo para acompañar, escuchar y atender a los pacientes.