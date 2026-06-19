La Nueva EPS debe más de 20.000 millones a IPS de prótesis, afectando a miles de pacientes

Mientras crisis del sistema de salud se concentra en medicamentos y hospitales, cerca de 9.000 pacientes en condición de discapacidad se enfrentan a la imposibilidad de acceder oportunamente a prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas que les permitan movilizarse con independencia.

La IPS Ottobock, especializada en tecnología protésica y rehabilitación, advirtió que el sistema de salud mantiene una deuda acumulada de aproximadamente 28.000 millones de pesos con la empresa, de los cuales alrededor de 20.000 millones corresponderían a la cartera de Nueva EPS.

Esta situación habría afectado durante el último año la entrega de dispositivos médicos de este tipo en Bogotá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Cali y el Eje Cafetero.

Miles de personas con discapacidad afectadas por deudas de la Nueva EPS

De acuerdo con el DANE, en Colombia habría aproximadamente 2,65 millones de personas en condición de discapacidad, equivalentes al 5,5% de la población nacional.

Cerca del 48% de esta población tendría afectaciones relacionadas con movilidad, aunque el sector reconoce que las cifras podrían ser mayores debido a la falta de un censo actualizado.

"Las personas en condición de discapacidad están enfrentando una crisis silenciosa que hoy no tiene la visibilidad que merece. Para un paciente amputado o con movilidad reducida, una prótesis o una silla de ruedas representa la posibilidad de caminar, trabajar, estudiar y vivir con independencia”, indico la IPS Ottobock.

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La compañía reporta actualmente 413 procesos ya fabricados y pendientes de entrega por falta de pago de cartera, equivalentes a más de $5.080 millones además de otros 417 procesos en fabricación.

La falta de entrega oportuna puede dejar a las personas inmovilizadas, afectar gravemente sus procesos de rehabilitación y su posibilidad de trabajar o estudiar.

La situación es especialmente crítica para pacientes amputados. Según estimaciones del sector salud, en Colombia habría entre 150.000 y 250.000 personas amputadas. Cuando una prótesis no se entrega a tiempo, el paciente puede presentar cambios físicos en la extremidad amputada, obligando a fabricar nuevamente componentes personalizados y generando sobrecostos para el sistema.

Ottobock también alertó sobre casos en los que las EPS cambian de proveedor cuando el dispositivo ya fue fabricado. Debido a que las prótesis y ayudas técnicas son hechas a la medida y son de uso único, estos dispositivos no pueden reutilizarse y terminan siendo destruidos y el paciente debe reiniciar todo el proceso desde cero.