Shakira fue vista junto a Antonio de la Rúa y las redes estallaron con esta foto

Una fotografía de Shakira junto a Antonio de la Rúa en República Dominicana volvió a poner el foco sobre la expareja. La imagen, en la que también aparecen Tonino Mebarak y el empresario George Nader, desató especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

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Una sola fotografía fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a hablar nuevamente de Shakira y Antonio de la Rúa. La cantante colombiana y el empresario argentino aparecieron juntos en una imagen tomada en República Dominicana, un encuentro que rápidamente dio pie a rumores sobre una posible reconciliación, 16 años después de anunciar el fin de su relación.

La fotografía fue compartida por el empresario George Nader, quien publicó el momento en sus redes sociales con el mensaje "Solo n Michess!!", en referencia al municipio de Miches, ubicado en la costa este de República Dominicana. En la imagen también aparece Tonino Mebarak, hermano de la barranquillera y uno de los integrantes más cercanos de su equipo de trabajo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cercanía entre Shakira y Antonio de la Rúa. La artista posa con una mano sobre el hombro del empresario, un gesto que bastó para que los seguidores comenzaran a preguntarse si, además de la amistad, existe un nuevo capítulo en su historia.

¿Por qué la foto de Shakira y Antonio de la Rúa generó tantos rumores?

Las especulaciones tienen una explicación: la pareja fue una de las más mediáticas del entretenimiento latino durante más de una década.

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Su relación comenzó a principios de los años 2000, cuando Shakira consolidaba su carrera internacional. Antonio de la Rúa no solo fue su compañero sentimental, sino que también participó en la estrategia empresarial que acompañó el crecimiento de la cantante durante la etapa de Laundry Service, el álbum que la catapultó al mercado angloparlante.

En enero de 2011 ambos anunciaron públicamente el fin de su relación. En ese momento explicaron que la decisión se había tomado meses antes, de común acuerdo, y aseguraron que mantenían respeto y admiración mutua, aunque posteriormente también terminó el vínculo profesional que compartían.

¿Qué se sabe del reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre los rumores que surgieron tras la difusión de la fotografía.

El encuentro coincide con un momento de gran exposición para Shakira, quien continúa recorriendo el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran y recientemente participó en la ceremonia de clausura del Mundial de 2026 junto al cantante Burna Boy.

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Por su parte, Antonio de la Rúa ha mantenido un perfil mucho más discreto. Su nombre volvió a los titulares meses atrás cuando la DJ colombiana Daniela Ramos, madre de sus dos hijos, reveló que ambos estaban separados legalmente desde 2018, aunque conservan una buena relación enfocada en la crianza compartida.

Por ahora, la fotografía solo confirma que Shakira y Antonio de la Rúa coincidieron en República Dominicana. Sin embargo, la imagen fue suficiente para despertar la nostalgia de muchos seguidores y reabrir el debate sobre el vínculo que hoy mantienen dos de las figuras que protagonizaron una de las relaciones más recordadas del entretenimiento latino.