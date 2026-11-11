Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027

El cartel oficial del Coachella 2027 ya está listo y la próxima edición del evento promete ser una de las más esperadas por miles de fanáticos al tener una impecable selección de artistas internacionales del mundo.

Sin embargo, uno de los nombres se llevó especialmente la atención ya que Daddy Yankee volverá a los escenarios masivos al ser uno de los headliners del evento junto a Dua Lipa, Tame Impala y SZA.

Daddy Yankee en el Coachella 2027

El festival Coachella es considerado como uno de los escenarios más masivos e importantes del mundo entero. Su relevancia apunta a diferentes elementos como la vanguardia musical que maneja, su impacto económico, la presencia de distintas marcas y figuras públicas de todo el mundo.

El espectáculo, que arrancará el 9 de abril de 2027, contará con la participación de distintos artistas de todo el mundo que alimentarán al espectáculo con varios géneros musicales. Los líderes del cartel llegarán al escenario durante los fines de semana del 9 al 11 de abril de 2027 y luego del 16 al 18 de abril.

Dua Lipa se presentará el viernes, Tame Impala el sábado y SZA el domingo. No obstante, Daddy Yankee llegará como el cuarto headliner del evento con una presentación especial que se realizará en el desierto.

Dicha participación promete ser histórica, pues el puertorriqueño será el segundo headliner latino, después de Karol G, en hacer historia en esta posición al llevar el género urbano a uno de los festivales más masivos del mundo.

No obstante, han surgido varias dudas con respecto al espectáculo que el hombre llevará a cabo durante su presentación. Esto a raíz de la nueva línea musical que el artista ha implementado dentro de sus espectáculos en donde se ha centrado en interpretar canciones cristianas.

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Boletos para asistir al Coachella 2027

Los boletos para asistir al importante espectáculo saldrán a la venta este viernes 13 de noviembre a las 3:00 p.m., hora Miami, y los tickets se podrán conseguir por medio de la página oficial del festival.