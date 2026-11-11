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Dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes

El dólar en Colombia volvió a subir este 11 de noviembre y alcanzó su precio más alto en más de un mes. Conozca la cotización y las razones del alza.

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026
Foto: Pixabay

Sebastián Montañez

noviembre 11 de 2026
08:53 a. m.
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El dólar en Colombia continúa ganando terreno y este miércoles 11 de noviembre de 2026 alcanzó un nivel que no se registraba desde comienzos de octubre.

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La divisa volvió a acercarse a los $3.300, luego de varias jornadas de aumentos que han llamado la atención de los mercados.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó fijada en $3.297,07, lo que representa un incremento de $27,19 frente al día anterior, equivalente al 0,83 %.

Este comportamiento ubica al dólar en su nivel más alto desde el pasado 2 de octubre, cuando la cotización superó los $3.300.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 11 de noviembre?

Durante las primeras operaciones de este miércoles, la moneda estadounidense abrió en $3.292, es decir, $5,07 por debajo de la TRM vigente.

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En los primeros 20 minutos de negociación, alcanzó los $3.295,62, con diez transacciones registradas.

El comportamiento se produce después de una jornada de fuertes movimientos. El martes 10 de noviembre, el dólar llegó a un máximo de $3.309,99, regresando a un precio que no alcanzaba desde hacía varias semanas.

Aunque la divisa viene aumentando, todavía registra una caída del 12,24 % frente al comienzo de 2026 y del 12,33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Por qué está subiendo el dólar en Colombia?

Uno de los factores que ha influido en el comportamiento de la moneda es la preocupación por la inflación en Estados Unidos, después de conocerse cifras superiores a las esperadas por el mercado.

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Este panorama aumentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una postura más estricta frente a las tasas de interés.

Cuando crece la posibilidad de mayores intereses en Estados Unidos, el dólar puede fortalecerse frente a otras monedas, incluido el peso colombiano.

Por ahora, los inversionistas siguen atentos a las próximas decisiones de la Fed y a los indicadores económicos que podrían marcar el rumbo de la divisa durante las siguientes jornadas.

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