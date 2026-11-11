CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: miércoles 11 de noviembre de 2026

Este miércoles 11 de noviembre, será un día propicio para resolver asuntos pendientes.

Foto: Diseñado con Magnific.
Foto: Diseñado con Magnific.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
08:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 11 de noviembre llega con una invitación simbólica a revisar las decisiones recientes, fortalecer las relaciones personales y prestar atención a esas oportunidades que podrían pasar inadvertidas en medio de la rutina.

Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud
RELACIONADO

Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una conversación inesperada podría cambiar la manera en que interpreta una situación laboral. No se apresure a responder propuestas sin conocer todos los detalles. En el amor, alguien cercano podría estar esperando una muestra de interés.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este miércoles será una oportunidad para recuperar la tranquilidad después de varios días de exigencias. Podría recibir noticias relacionadas con un trámite, una compra o un proyecto familiar. En el terreno sentimental, procure expresar sus necesidades sin esperar que los demás las adivinen.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su facilidad para comunicarse será una herramienta importante para resolver un desacuerdo o presentar una idea. Sin embargo, no todas las personas estarán dispuestas a seguir su ritmo. En el amor, evite interpretar el silencio como desinterés.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Un recuerdo o una conversación familiar podría despertar emociones que creía superadas. En lugar de evitar lo que siente, busque comprender qué necesita para avanzar. En el trabajo, una responsabilidad adicional pondrá a prueba su capacidad de organización.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Podría encontrarse en una situación que requiera liderazgo, especialmente si trabaja en equipo. Su iniciativa será valiosa, pero escuchar otras opiniones le permitirá obtener mejores resultados. En el amor, una invitación espontánea podría romper con la monotonía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Una tarea que parecía complicada comenzará a encontrar solución cuando deje de concentrarse en los detalles menos importantes. Este miércoles favorecerá simbólicamente la planificación y los acuerdos. En las relaciones personales, evite exigir respuestas inmediatas.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Es posible que deba escoger entre dos compromisos que considera igualmente importantes. Recuerde que complacer a todos no siempre significa tomar la decisión más conveniente. En el amor, una charla sincera puede aclarar dudas que han generado distancia.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Durante esta jornada podría sentir la necesidad de cerrar un capítulo que ha ocupado buena parte de sus pensamientos. Una decisión personal le permitirá recuperar la confianza en sus capacidades. En el ámbito profesional, mantenga la discreción frente a información que todavía no es oficial.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de cambiar de ambiente podrían motivarlo a buscar nuevas experiencias, cursos o actividades para el próximo fin de semana. En el trabajo, aparecerá una oportunidad de aprender algo que complementará sus habilidades. En el amor, cuide la manera en que expresa sus opiniones.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un asunto relacionado con sus objetivos a largo plazo volverá a ocupar su atención. Aunque los avances parezcan lentos, reconocer lo que ya ha conseguido le ayudará a mantener la motivación. En el dinero, priorice pagos pendientes antes de asumir nuevos gastos.

Video captó el gesto de señorita Sucre con otras candidatas en el Concurso Nacional de Belleza
RELACIONADO

Video captó el gesto de señorita Sucre con otras candidatas en el Concurso Nacional de Belleza

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Una idea poco convencional podría despertar el interés de alguien con quien comparte intereses profesionales. No descarte una colaboración simplemente porque implique modificar su rutina. En el amor, las personas solteras podrían encontrar afinidad en una conversación casual.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su sensibilidad le permitirá identificar cambios en el comportamiento de alguien cercano, pero procure no sacar conclusiones sin conversar primero. En el trabajo, será conveniente terminar una actividad pendiente antes de iniciar otra. En temas económicos, evite prestar dinero si eso compromete sus propias obligaciones.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud

Viral

Video captó el gesto de señorita Sucre con otras candidatas en el Concurso Nacional de Belleza

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio tuvo nueva emergencia médica: este es su estado de salud

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios pierde a dos titulares para el partido decisivo ante Alianza

Millonarios se juega la clasificación ante Alianza sin dos de sus titulares. ¿Qué cambios hará Gamero?

Sociedad de Activos Especiales

SAE vende inmuebles desde $23 millones en Colombia: así puede comprarlos con el FNA

La SAE ofrece inmuebles desde $23 millones en Colombia. Vea cómo consultar las propiedades disponibles y solicitar financiación con el FNA.

Abuso sexual

Menor de 15 años habría sido violada en una cita con otro adolescente que conoció en redes sociales

Nicolás Maduro

Lo que habría detrás del supuesto infarto y la pérdida de dientes de Cilia Flores en la cárcel

Enfermedades

¿Qué le está pasando a la presentadora Adriana Betancur? Doctor explicó los riesgos de su condición