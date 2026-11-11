Video captó el gesto de señorita Sucre con otras candidatas en el Concurso Nacional de Belleza

Una grabación realizada durante una sesión fotográfica del Concurso Nacional de Belleza 2026 se volvió viral por el gesto de Juliana Gómez Anaya, representante de Sucre, quien movió a las candidatas de Tolima y Valle del Cauca mientras se organizaban para posar ante las cámaras. Las imágenes generaron comentarios en redes sociales.

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El episodio habría sucedido en las escaleras de un reconocido hotel, durante una actividad del certamen. En el fragmento que circula en plataformas digitales se observa a Návila extender los brazos y desplazar a Valery Martínez, representante del Tolima, y a Valentina Duque, candidata del Valle del Cauca.

El gesto llamó la atención de los seguidores del concurso y en las redes sociales, los usuarios interpretaron la acción como un intento de apartar a sus compañeras para ocupar un lugar más visible en la fotografía, mientras otros consideraron que el fragmento era demasiado corto para determinar qué ocurrió realmente.

¿Qué pasó con la señorita Sucre y las candidatas de Tolima y Valle?

La escena provocó reacciones divididas. En redes sociales, varios internautas cuestionaron la actitud de la representante sucreña, mientras otros pidieron no sacar conclusiones sobre su personalidad a partir de unos segundos de grabación.

Aunque el momento generó incomodidad entre las participantes, las imágenes por sí solas no permiten confirmar que existiera una discusión o un conflicto entre las tres candidatas.

Video viral en el Concurso Nacional de Belleza

La difusión del fragmento hizo que el episodio trascendiera la actividad fotográfica y llegara a distintas comunidades digitales interesadas en el reinado.

Los comentarios se concentraron principalmente en el gesto de la candidata de Sucre y en las reacciones de las representantes de Tolima y Valle.

Por ahora, no es posible establecer si se trató de una situación accidental, una indicación para organizar la fotografía o un gesto deliberado.