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Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud

El cantante compartió un comunicado en donde lamentó la situación que afectará su desempeño en los próximos conciertos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
07:43 a. m.
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Hay gran preocupación en el mundo del entretenimiento internacional tras el más reciente anuncio de Don Omar, quien informó en redes sociales su profunda nostalgia por los quebrantos de salud que lo llevarán a postergar algunas de las nuevas fechas de su gira que ya tenía contempladas.

Pese a que no se sabe si el hombre cancelará más conciertos, sus más fieles fanáticos ya han expresado preocupación por el estado de salud del hombre ante la amplia gira internacional que también llevará a cabo para el 2027.

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Don Omar y su alarmante estado de salud

Pese a que el regreso del puertorriqueño a los escenarios ya ha generado gran emoción entre su fanaticada, ahora hay preocupación por la recuperación que afectaría algunas de las fechas ya establecidas de sus conciertos.

Según el hombre, quien informó la situación por medio de un comunicado en sus respectivas redes sociales, ha sufrido una recaída tras padecer una fuerte infección respiratoria que ha afectado considerablemente su salud durante los días más recientes.

“Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City”.

Pese a que el cantante ya había presentado un cuadro similar y tuvo que someterse a recuperación, la recomendación médica de los expertos sugirió hacer un alto en el camino para no exponer más su salud.

“Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas. Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera”.

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Don Omar pidió disculpas a sus fanáticos

Aunque el hombre afirmó haber trabajado para cumplir con cada uno de los encuentros programados, finalmente pidió disculpas a sus seguidores y aseguró tener el interés por reprogramar los conciertos que ya fueron postergados.

“Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes”, finalizó.

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