“Me odian”: Daiky Gamboa revela que es atacado por ser el mejor amigo de Karol G

El creador de contenido sorprendió al revelar las contundentes críticas que recibe a diario por sostener un vínculo amistoso con la artista.

Foto: AFP
diciembre 10 de 2025
08:19 p. m.
Daiky Gamboa, reconocido modelo y bailarín, es tendencia en redes sociales tras ofrecer una reciente entrevista, para el podcast 'V Sesenta' , en donde reveló distintos detalles sobre su vida personal y laboral. Aunque la entrevista se centró en el antioqueño, uno de los temas más controversiales correspondió a la amistad que el hombre sostiene con Karol G.

Daiky Gamboa habla sobre Karol G

El creador de contenido ha sido blanco de distintas críticas tras convertirse en parte sustancial del equipo de Carolina Giraldo. Por esto, el paisa ha participado en algunos de los más importantes y recientes shows que la mujer ha ofrecido ya que se le ha visto junto a ella en la más reciente premiación en los Latin Grammy, su presentación en el Vaticano, entre otros eventos masivos.

Sin embargo, dichas apariciones en público han generado una lluvia de críticas y comentarios ya que, según sus declaraciones, su “mayor pecado” ha sido sostener dicho vínculo amistoso con Giraldo.

“Mi mayor pecado en la vida ha sido ser el mejor amigo de Karol G, ha sido la mayor ofensa que yo he cometido en contra de la humanidad. Es la razón por la que personas me atacan incesantemente a diario en redes sociales y me odian”, manifestó Gamboa.

Así mismo, recalcó que algunas personas han sentido rabia y envidia al percatarse de que sus vínculos amistosos han trascendido sustancialmente con el tiempo.

“Yo no conocía la envidia… yo voy por la calle tranquilo. Pero la primera vez que leí comentarios descubrí que la gente tiene odio y envidia en el corazón”, agregó.

Daiky Gamboa habla sobre la traición en la amistad

También, el famoso dio a conocer que llegó a identificar un factor repetitivo en los comentarios de sus haters, pues explicó que en la sociedad latina las personas “están acostumbradas a la traición”. Por esto, parte de sus críticas estarían relacionadas con la presunta “rabia” que algunos internautas podrían sentir al ver el prolongado tiempo de sus vínculos afectivos.

“Las personas en América Latina están acostumbradas a la traición. Yo no, con ninguno de mis amigos… y a la gente eso le duele. Les duele saber que sigo teniendo los mismos amigos de siempre”, añadió.

