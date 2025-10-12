Carrera Navideña para mascotas en Bogotá: fecha, lugar y hora

La Navidad también se celebrará con huellitas. Este año, J Joy Mascotas realizará la segunda versión de la Carrera de Navidad, un evento pensado para fortalecer el lazo entre las familias y sus animales de compañía.

Más que una competencia, será una jornada de agradecimiento por el amor, la compañía y la energía que los perros llevan a los hogares colombianos.

¿Qué actividades tendrá la Carrera de Navidad con mascotas?

El encuentro se desarrollará el domingo 14 de diciembre en el Centro Comercial Bima, desde las 6:30 a.m., en un espacio diseñado para que cada familia avance a su ritmo.



Habrá dos modalidades: una caminata de 2.5 kilómetros para quienes prefieren disfrutar del recorrido con calma, y una carrera de 5 kilómetros pensada para duplas más activas.

La organización explicó que el objetivo principal es promover el bienestar de las familias multiespecie y consolidar una tradición navideña en Bogotá que crezca año tras año.

Se trata de un escenario para moverse, reír, compartir con otros peluditos y, por supuesto, permitir que los perros disfruten de la ruta olfateando, explorando y celebrando la vida a su manera.

Todos los inscritos recibirán un kit especial con artículos para humanos y mascotas: camiseta, bufanda navideña, hidratación, fotografía instantánea, actividades guiadas y hasta servicios básicos para los perros, como corte de uñas y limpieza de oídos. También habrá inducción en primeros auxilios veterinarios y premios para quienes destaquen por su energía y dedicación durante la jornada.

¿Cómo participar en la carrera navideña para mascotas?

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse fácilmente escaneando el código QR oficial del evento o a través de las redes sociales de @jjoymascotas.

La invitación está dirigida a todas las familias que desean vivir un diciembre diferente, más activo, más consciente y más lleno de momentos especiales junto a sus animales de compañía.

En Colombia, miles de hogares encuentran en los ojos de sus perros un refugio emocional. Esta carrera busca rendir homenaje a ese vínculo que hace más livianos los días, más cálidos los hogares y más alegre cualquier época del año.

El 14 de diciembre será una fecha para ponerse la camiseta, ajustar la correa y compartir un recuerdo imborrable bajo las luces de Navidad. Al final, cuando corre la familia… también corre el amor.