Estos son los personajes con más estilo del 2025: destacan Melania Trump y el papa León XIV

La lista reunió a grandes celebridades de diferentes ámbitos y destacó a quienes marcaron tendencia con los mejores estilos del 2025.

¿Quiénes son los personajes con mejor estilo en 2025?

Según un artículo del New York Times, el listado incluye a 67 figuras, entre reales y ficticias, seleccionadas por todo el equipo de la sección de estilo, encabezado por la reconocida crítica de moda Vanessa Friedman.

Entre los primeros nombres resaltados aparece Bad Bunny, quien fue destacado por su “audacia sartorial”: desde su look de Prada en la Met Gala, hasta sus atuendos urbanos para los conciertos y su recordada aparición en ropa interior en la campaña de Calvin Klein.

Otro de los seleccionados es Carlos Alcaraz, quien no solo brilló en el tenis mundial, sino que también fue reconocido por superar un “accidente de estilo” que terminó convirtiéndose en un acierto para su imagen pública.

Rosalía también figura en el listado gracias a su imponente presentación en la Met Gala con un diseño de Balmain y por consolidarse como una de las imágenes más fuertes de Calvin Klein.

Figuras políticas con más estilo en el 2025

En el ámbito político, la lista incluye a Melania Trump, señalada por su característico uso de sombreros, y a Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien destaca por incorporar bordados indígenas en sus outfits, fusionando tradición y modernidad.

Además, aparece una figura particular: el Papa León XIV, reconocido por atreverse a combinar sus vestimentas papales con una gorra de los White Sox de Chicago, un gesto que llamó la atención mundial.