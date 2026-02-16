"Fue complicado": amigo de Yeison Jiménez confesó que estuvo al borde de otro accidente aéreo el mismo 10 de enero

El 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo que ocurrió en Boyacá, exactamente en la vereda Romita.

El cantante, junto a su piloto y sus compañeros Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín, abordaron una avioneta Piper-Navajo sobre las 3:50 de la tarde, la cual despegó a las 4:09.

Sin embargo, la aeronave tuvo una falla tan solo tres minutos después de que inició el viaje, cayó en picada y explotó dos veces tras hacer contacto con el suelo.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos tras lo ocurrido y confirmaron la muerte de las seis personas que iban en la avioneta.

Además, la Aeronáutica Civil sigue analizando cuáles fueron las causas de que la aeronave haya perdido altura de manera inesperada.

Y, en medio de esa coyuntura, Eduin Caz, el cantante mexicano de Grupo Firme, reveló que ese mismo 10 de enero de 2026, aproximadamente dos o tres horas antes del deceso de Yeison Jiménez, tuvo un susto aéreo.

Así fue el susto aéreo que tuvo Eduin Caz, de Grupo Firme, el mismo día de la muerte de Yeison Jiménez

Eduin Caz, en una entrevista, contó que la última vez que vio a Yeison Jiménez fue el 5 de diciembre de 2025.

Asimismo, el vocalista indicó que el 10 de enero abordó un vuelo y que, después de unos minutos del despegue, la aeronave tuvo que volver de urgencia a la pista.

"La última vez que me tocó ir a Colombia fue el 5 de diciembre y ahí lo vi. Además, yo me acuerdo que a mí me avisaron como una hora antes de que se hiciera viral la noticia porque él iba a compartir varias fechas con nosotros en Centro y Sudamérica", contó Eduin Caz.

"En ese momento yo me venía bajando también de un percance que tuve por piojoso porque el avión mío estaba rentado, andaba afuera del país, y agarré uno más viejito. Dije: ¿Qué puede pasar?, y tuve un susto como tres horas antes de lo de Yeison. En cuanto despegamos, no duramos ni cuatro minutos cuando ya estábamos de regreso y fue complicado", puntualizó.

¿Cómo era el plan de vuelo de Yeison Jiménez el día de la tragedia aérea en la que falleció?

Yeison Jiménez cantó por última vez en Málaga, Santander, en la noche del 9 de enero, y regresó a Paipa, Boyacá, en la tarde del 10 de enero.

El 'niño de Manzanares' tenía planeado volar a Medellín para, posteriormente, desplazarse en una camioneta hasta Marinilla, Antioquia, y atender otro concierto que tenía programado.

No obstante, el siniestro se presentó sobre las 4:11 de la tarde.