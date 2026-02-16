CANAL RCN
Tendencias

Hay preocupación por la salud de Taliana Vargas, la reconocida actriz: este es su diagnóstico

Taliana Vargas explicó cuál fue la enfermedad que le descubrieron y tomó una decisión.

Foto: @talianav en Instagram y Freepik.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Taliana Vargas, la importante actriz, presentadora, modelo y primera dama de Cali, informó que se encuentra enferma desde hace más de un mes y que, incluso, ha tenido que ser hospitalizada.

La oriunda de Santa Marta reveló que los médicos ya le explicaron cuál es su diagnóstico y, además, detalló cuál es su estado de salud actualmente.

"Me estoy muriendo": reconocida cantante preocupó al hablar de un problema de salud
RELACIONADO

"Me estoy muriendo": reconocida cantante preocupó al hablar de un problema de salud

¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Desde cuándo comenzó a sentir los síntomas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Taliana Vargas, la actriz colombiana, tiene influenza tipo 2

A través de un video que publicó en Instagram, Taliana Vargas contó que lleva 14 días en casa y que no saldrá hasta que se sienta completamente recuperada.

"El 6 de enero de este año caí con una gripa y no me cuidé. Si tenía un evento en la noche, yo salía, medio me cuidaba en el día, me tomaba algo para el malestar y seguía. A los 10 días de estar así como regular, fue la media maratón y no solo la corrí, sino que seguí como si nada, se me fueron los síntomas y a los 10 días caí otra vez, pero de clínica", explicó Taliana Vargas.

"Y ahora ya llevo 14 días en casa, cuidándome, y no voy a salir de mi casa hasta que me sienta al 100% porque uno sí puede durar un mes con gripa", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Taliana Vargas tras su estado de salud

Luego de que Taliana Vargas contó detalles de su salud en las redes sociales, sus internautas le desearon una pronta recuperación.

"Me intervinieron": reconocida presentadora y actriz tuvo que ser operada de urgencia tras diagnóstico de cáncer
RELACIONADO

"Me intervinieron": reconocida presentadora y actriz tuvo que ser operada de urgencia tras diagnóstico de cáncer

"Mejórate pronto, Tali, lo importante es que no pierdas tu energía", "estarás sana en el nombre de Jesús", "Dios te bendiga y te cuide", "a cuidarse", "necesitas fortalecer tus defensas" y "me alegra mucho que te vayas sintiendo mejor", han sido algunos de los mensajes.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

"Me estoy muriendo": reconocida cantante preocupó al hablar de un problema de salud

Artistas

Lina Tejeiro sorprendió al presumir regalo de San Valentín: ¿fue de Ryan Castro?

Astrología

"Viene una tragedia MUY FUERTE": aterradora predicción de Mhoni Vidente

Otras Noticias

ELN

ELN revela pruebas de supervivencia de policías y agentes del CTI secuestrados: meses sin noticias

Desde octubre de 2025, las autoridades no tenían conocimiento sobre el paradero de los funcionarios privados de la libertad.

RUT

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026

Conozca las situaciones donde la entidad toma esta medida.

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos

Fútbol

El golazo en Brasil de Hulk que piden para Púskas: un misil desde 35 metros

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena