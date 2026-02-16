Hay preocupación por la salud de Taliana Vargas, la reconocida actriz: este es su diagnóstico

Taliana Vargas, la importante actriz, presentadora, modelo y primera dama de Cali, informó que se encuentra enferma desde hace más de un mes y que, incluso, ha tenido que ser hospitalizada.

La oriunda de Santa Marta reveló que los médicos ya le explicaron cuál es su diagnóstico y, además, detalló cuál es su estado de salud actualmente.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Desde cuándo comenzó a sentir los síntomas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Taliana Vargas, la actriz colombiana, tiene influenza tipo 2

A través de un video que publicó en Instagram, Taliana Vargas contó que lleva 14 días en casa y que no saldrá hasta que se sienta completamente recuperada.

"El 6 de enero de este año caí con una gripa y no me cuidé. Si tenía un evento en la noche, yo salía, medio me cuidaba en el día, me tomaba algo para el malestar y seguía. A los 10 días de estar así como regular, fue la media maratón y no solo la corrí, sino que seguí como si nada, se me fueron los síntomas y a los 10 días caí otra vez, pero de clínica", explicó Taliana Vargas.

"Y ahora ya llevo 14 días en casa, cuidándome, y no voy a salir de mi casa hasta que me sienta al 100% porque uno sí puede durar un mes con gripa", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Taliana Vargas tras su estado de salud

Luego de que Taliana Vargas contó detalles de su salud en las redes sociales, sus internautas le desearon una pronta recuperación.

"Mejórate pronto, Tali, lo importante es que no pierdas tu energía", "estarás sana en el nombre de Jesús", "Dios te bendiga y te cuide", "a cuidarse", "necesitas fortalecer tus defensas" y "me alegra mucho que te vayas sintiendo mejor", han sido algunos de los mensajes.