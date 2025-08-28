CANAL RCN
Dani Duke rompe el silencio y habla sobre su presunta ruptura con La Liendra

La creadora de contenido se sinceró y habló sobre los rumores de su relación con el hombre.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
06:51 a. m.
Los internautas han especulado sobre la relación entre Dani Duke y La Liendra a raíz de los rumores que se han desatado sobre su presunta ruptura amorosa. Dichos comentarios se han sumado a la decisión que tomó el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia de dejar a un lado las redes sociales por un tiempo indeterminado.

Aunque la empresaria no se había manifestado, durante los días más recientes, esto cambió en la última hora ya que tomó las historias de su cuenta en Instagram para hablar sobre el asunto.

Dani Duke revela si terminó o no con La Liendra

La creadora de contenido se sinceró en sus redes sociales para hablar con sus seguidores y aclarar los rumores que tomaron más fuerza en las últimas semanas. Según la antioqueña, actualmente se siente muy feliz con su pareja por lo que desmintió haber terminado su relación amorosa.

Así mismo, reveló que no puede nombrar, con la misma frecuencia de antes, al hombre ya que expresó su deseo de respetar la decisión de su pareja, quien no está subiendo ningún tipo de contenido a sus respectivas cuentas.

No obstante, la mujer generó bastantes dudas entre sus seguidores ya que explicó que, aunque no puede hablar de más y podría tener problemas con su novio, Mauricio se encontraría trabajando en un proyecto de alto impacto para los usuarios.

“Estoy feliz con mi novio… saben que no puedo hablarles mucho de él porque está como en un retiro de redes, encontrándose y volviéndose a conectar entonces por eso es que no sale por estos lados ni hablamos mucho de él… no hemos terminado y estamos bien. No sé si pueda decir, pero esperen porque mi novio llega con algo brutal”, explicó la antioqueña.

La Liendra reaparece con heridas en redes

Por otro lado, el creador de contenido impactó a millones de sus fanáticos tras aparecer en sus redes, durante las horas más recientes, con presuntas heridas en las que se ve comprometida parte de su boca, sus ojos, orejas, entre otras secciones de su rostro.

No obstante, en el video no se emite ningún tipo de comentario por lo que esta reacción generó bastante incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, otros afirman que solo se trataría de una nueva estrategia de marketing para captar la atención mediática.

