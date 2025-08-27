CANAL RCN
Secretos y mitos sobre Diomedes Díaz: Rafael Santos revela cuáles son verdad

Los números de la suerte, los hijos ocultos y los rituales que aún inspiran devoción en Valledupar.

Rafael Santos Diomedes Díaz
FOTO: Rafael Santos - Instagram

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
07:17 p. m.
A doce años de su fallecimiento, la figura de Diomedes Díaz continúa siendo fuente de admiración y misterio en Colombia. En Valledupar, los relatos sobre su vida se transmiten de generación en generación, convirtiendo al artista en un mito popular que trasciende la música.

Su hijo mayor, Rafael Santos, decidió abordar estas historias y dar su versión sobre cuáles son realidad y cuáles simples especulaciones. En diálogo con 'Buen Día Colombia' del Canal RCN, el artista detalló cada una de estas particulares creencias.

Números de la suerte por Diomedes Díaz y su cantidad de hijos

Entre los mitos más famosos de Diomedes Díaz está el relacionado con los llamados "números de la suerte". El día de su sepelio, más de 1.500 personas ganaron en el chance utilizando combinaciones vinculadas al artista, como el número de su tumba (1108) o su fecha de nacimiento (2657 y el 0526). La situación fue tan extraordinaria que las casas de apuestas decidieron retirar esas combinaciones para evitar un fenómeno similar.

Otro de los enigmas que alimenta su leyenda es la cantidad real de hijos. Rafael Santos reconoce que su padre registró oficialmente alrededor de 22, pero estima que podrían ser más de 30. Una curiosidad familiar que refuerza esta creencia es una marca de nacimiento en forma de oreja mordida, considerada como una especie de "sello" hereditario entre los descendientes del cantante.

Rituales, milagros y la devoción popular

La estatua de Diomedes Díaz en el Parque de la Provincia en Valledupar también es epicentro de un ritual cargado de fe. Mujeres que buscan ser madres suelen sentarse en sus piernas, besar su frente y pedir el milagro de un embarazo. Rafael Santos admite que, aunque en un principio dudó, se han reportado varios casos exitosos que la comunidad atribuye a la devoción al artista.

Otro de los relatos más comentados es la supuesta "maldición" vinculada a la Virgen del Carmen, según la cual tres hijos de Diomedes habrían muerto por una promesa incumplida. Sin embargo, Rafael Santos desmiente esta versión y asegura que su padre fue siempre un fiel devoto, recordando que las promesas espirituales son personales y no heredables.

