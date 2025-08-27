Reconocido creador de contenido colombiano fue hospitalizado de urgencia

La popular familia de creadores de contenido denominados como Los Montañeros angustiaron a sus más fieles fanáticos al revelar la importante situación de salud que se encuentra atravesando Oswaldo, el padre del hogar.

Por medio de sus redes sociales oficiales, los influencers han dado a conocer los diferentes reportes médicos y cómo ha sido la evolución del hombre mientras que tuvo que ser ingresado al centro médico.

Padre de Los Montañeros es hospitalizado

En las horas más recientes, la popular familia, que posee más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales, compartió un video en el que explican las razones por las que el hombre tuvo que ser llevado, de manera urgente, al servicio médico.

Según las declaraciones de Oswaldo, dentro de los principales síntomas que padeció fue dolor de la boca al estómago, fiebre, escalofríos, malestar general, entre otros signos de alarma que lo llevaron a actuar tan pronto tuvo oportunidad. Por su parte, “Socorrito”, la madre de la familia, manifestó que tuvieron que llevar al hombre a la fuerza, pues este se habría resistido a ir voluntariamente.

Pese a los diferentes exámenes y pruebas médicas a las que se sometió, hasta ahora se descartó que el diagnóstico fueran cálculos en los riñones por lo que se espera que durante las próximas horas se realicen más pruebas para dar con el origen de la infección.

Así mismo, el último reporte, de la esposa del hombre, explicó que durante la madrugada de este miércoles presentó episodios de sudor excesivo y su presión bajó drásticamente. No obstante, logró ser estabilizado a tiempo por lo que actualmente se encuentra a la espera de los resultados.

Oswaldo, de Los Montañeros, agradece la atención de los fanáticos

Por su parte, el hombre tomó un espacio en las historias de su cuenta en Instagram para agradecerle a sus más fieles fanáticos por estar al tanto de su actual condición médica.

También, les envío un mensaje al personal de salud que ha estado al tanto de su situación, pues aún no hay nuevos reportes sobre las causas exactas de los síntomas que presentó en las horas más recientes.