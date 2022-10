Admirable: Daniela Álvarez, ahora con prótesis, volvió a correr

A Daniela Álvarez le tuvieron que amputar su pierna izquierda para evitar mayores problemas de salud. Siempre ha amado bailar y correr.

Ahora pudo volver a hacerlo. Recorrió cinco kilómetros junto a su hermano Ricki Álvarez y acompañado de amigos e integrantes de la Fuerza Pública. Todos se mostraron emocionados por el nuevo logro de la exreina de belleza.

“Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER. Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, pero mi prótesis hacía el trabajo de mis dos pies”, publicó Daniela en su cuenta oficial de Instagram, donde el hecho quedó registrado en un emotivo video.

La resiliencia de Daniela

“Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí. Gracias hermanito @rickialvarezv por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta ¡JUNTOS! Gracias”, agregó Álvarez.

Sus seguidores le comenzaron a expresar diversas muestras de cariño a Álvarez, quien en el pasado ya les ha dejado mensajes de motivación.

“Tal vez no imaginaban verme así, en una silla empujándome con mi pie derecho. A veces debo descansar mi muñón de la prótesis y así me logro movilizar. Esta es mi nueva realidad, la que enfrento todos los días con amor y con resiliencia recordándome que mi vida está completa si tengo a Dios en mi corazón”, ha descrito antes, hablando sobre su nueva realidad. Una que no le ha quitado las ganas de ser feliz.