Video: se enamoraron por internet y al verse en persona no se reconocieron

Iris Cuevas se enamoró por internet. Y tuvo que esperar más de un año para ver al que se convirtió en su novio de manera virtual, con el cual quedó de verse en el aeropuerto de Guadalajara.

Allí esperó al hombre con globos en forma de corazón, como muestra del amor que le ha nacido por él. Al fin se verían, después de meses que se les hicieron eternos.

No obstante, no todo fue como se preveía, pero el amo terminó triunfando. Y es que el joven no vio a su novia y siguió de largo.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, dijo la mujer, quien siguió esperando al joven, mientras ya él había pasado de largo y los testigos del hecho no entendían qué pasaba.

Triunfó el amor

Al final, a la mujer le avisaron que su novio ya había pasado y le indicaron dónde estaba. Se vieron, se abrazaron, se quitaron el tapabocas y se dieron un beso.

“Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes”, explicó la novia, quien dijo que no se reconocieron el rostro porque tenían el tapabocas puesto.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan. Fue el momento perfecto… Así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, concluyó la mujer enamorada.