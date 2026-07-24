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La reconocida actriz venezolana que regresó a su país para buscar vida bajo los escombros

Rudy Rodríguez trabajó con 400 voluntarios coordinando las comunicaciones en las zonas devastadas.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
12:42 p. m.
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Un mes después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, y que hasta el momento deja la dolorosa cifra de 5.398 personas fallecidas, 16.640 heridas y pérdidas económicas estimadas en 19.500 millones de dólares, se conocen nuevas historias inspiradoras.

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En medio de esta tragedia, la actriz venezolana Ruddy Rodríguez se convirtió en una de las caras visibles del esfuerzo humanitario, dejando temporalmente su carrera artística y vida habitual para sumarse como voluntaria en las zonas más afectadas.

Esta no es la primera misión humanitaria de la actriz. Desde hace años colabora con los Topos de México, organización reconocida mundialmente por su trabajo especializado en desastres naturales, de quienes aprendió disciplina y respeto por el trabajo de rescate.

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La actriz Ruddy Rodríguez como rescatista en Venezuela

Rodríguez aterrizó en Venezuela como parte de un equipo de aproximadamente 400 voluntarios que trabajaron en coordinación con organismos de rescate, distribuyendo alimentos, agua y restableciendo redes de comunicación colapsadas por los sismos.

Era mi deber, yo sentía que era mi deber no solamente como ministro voluntario de Scientology sino también como el deber de cualquier ciudadano si tiene la oportunidad de poder estar allá y ayudar pues uno va y lo hace.

La labor de Rodríguez se centró específicamente en el área de comunicaciones, una función crucial para que las diferentes brigadas pudieran coordinarse efectivamente en el terreno.

Su trabajo permitió reestablecer contacto entre familias separadas y facilitar la logística de rescate.

¿Qué es lo que más a mí me conmovió? Hablar con las familias. Me dicen allá está mis tres hijos, allá está mi mamá, está mi hermano, está mi sobrina.

En esta ocasión, los Topos y el equipo de 400 voluntarios trabajaron articulados con Protección Civil y bomberos locales venezolanos.

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Así fue el trabajo de Rudy Rodríguez como rescatista en Venezuela

Durante las operaciones se montaron centros de acopio, puntos de hidratación y se restablecieron sistemas de radio para comunicar a familias desplazadas.

"Pero en este momento lo más importante son personas que quieran viajar a Venezuela, que tengan la posibilidad de viajar a Venezuela, que sean lo suficientemente fuertes.

Un mes después del desastre, el llamado continúa vigente tanto para Ruddy Rodríguez como para miles de voluntarios que permanecen en terreno.

La conmemoración de este primer mes, según la actriz y los equipos humanitarios, no debe centrarse únicamente en recordar la tragedia, sino en mantener viva la memoria de las víctimas y la conciencia de que Venezuela aún requiere asistencia urgente y sostenida para su recuperación.

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