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Confirman fecha y hora del gran estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026

MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya tiene fecha y hora de estreno. Conozca cuándo llegará el reality al Canal RCN y quiénes son los 24 famosos confirmados para la nueva temporada.

Confirman fecha y hora del gran estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

julio 14 de 2026
07:56 p. m.
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MasterChef Celebrity Colombia 2026 regresará con una nueva temporada cargada de retos, emociones y un grupo de reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales que buscarán convertirse en el mejor cocinero de la competencia.

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Este martes 14 de julio se confirmó que el programa se estrenará el martes 21 de julio, cuyo horario será de lunes a viernes y domingos a las 8:00 p.m.

Desde ese momento, los televidentes volverán a disfrutar de la cocina más famosa del país, donde los participantes deberán superar exigentes pruebas culinarias y convencer con sus platos al jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

¿Qué novedades tendrá MasterChef Celebrity Colombia 2026?

La nueva edición promete mantener el nivel de exigencia que ha caracterizado al formato, con desafíos individuales, pruebas por equipos y cajas misteriosas que pondrán a prueba el talento de cada celebridad.

Uno de los cambios más comentados fue revelado por el chef Jorge Rausch, quien confirmó que en esta temporada desaparecerá el tradicional "cachete", un reconocimiento que entregaba a los concursantes por sus mejores preparaciones y que se había convertido en uno de los momentos más esperados por los participantes.

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Además, MasterChef Celebrity Colombia hará parte de la renovada programación del Canal RCN, que también incluirá el estreno de la segunda parte de 'Pa' Quererte', con la que el canal buscará fortalecer su oferta en el horario estelar.

Participantes confirmados de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Estos son los famosos que harán parte de la competencia:

  • Angélica Blandón – Actriz.
  • Emiro Navarro – Creador de contenido.
  • Emmanuel Restrepo – Actor.
  • Hugo Gómez – Actor.
  • Iván Marín – Comediante, actor y escritor.
  • Jimmy Vásquez – Actor.
  • Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.
  • Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.
  • Marcela Carvajal – Actriz.
  • Martha Restrepo – Actriz.
  • Milena López – Presentadora y empresaria.
  • Sebastián Villalobos – Creador de contenido, actor y presentador.
  • Tuto Patiño – Actor.
  • Sebastián Vega – Actor.
  • Verónica Orozco – Actriz y cantante.
  • Víctor Tarazona – Actor.
  • Luciano D'Alessandro – Actor.
  • Luisa Vergara – Actriz y comediante.
  • Mariana Mozo – Actriz.
  • Diana Mina – Presentadora y periodista.
  • Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.
  • Robert Farah – Tenista profesional.
  • Pautips – Creadora de contenido.
  • Virginia Lizcano – Comediante.
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