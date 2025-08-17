CANAL RCN
Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones

Con los años, un tercer y cuarto sobrenombre fueron sumándose a los tradicionales.

Foto: Freepik

agosto 17 de 2025
07:30 a. m.
La docente y creadora de contenido conocida en redes como La Profe Mónica respondió en un video reciente de dónde vienen las expresiones de Fulano o Mengano que suelen reemplazar el nombre de una persona a la que no se quiere incluir en una conversación.

Según explicó, Fulano “viene de la expresión árabe 'Fulán' que quiere decir 'cualquiera' o 'cualquier persona' e, incluso, era utilizada de manera despectiva para referirse a una mujer 'cualquiera' o un hombre 'cualquiera' o, en otras palabras, un 'sin vergüenza'”.

Y también con raíces en el árabe, recordó que Mengano “viene del término 'Man Kán' y quiere decir 'El que sea'”. De ahí que Fulano y Mengano se asociaron, para ser empleados como seudónimos, en caso de necesitarse.

Zutano se suma a la lista, aunque proviene del latín:

Un tercer seudónimo suele incluirse con frecuencia en conversaciones informales en las que, a toda costa, hay que evitar el nombre de alguien.

De acuerdo con la profe Mónica se trata zutano “que viene a ser como el hermano de Fulano y Mengano, aunque no viene del árabe, viene del latín 'scitanus' que se refiere 'al que sabemos' o al que ya fue nombrado”.

Sin embargo, en Internet, encontré que de manera frecuenta se comete una imprecisión y 'scitannus' se relaciona con 'el que sabe' o 'el que es sabido', aunque una definición más precisa es 'el que ya sabemos'.

A Fulano, Mengano y Zutano le sigue Perengano:

Al cierre de su explicación sobre seudónimos y de dónde provienen, la docente, que cuenta con más de dos millones se seguidores en redes sociales, señaló que “aparte de eso, hay un hermano de estos tres que es un poco más joven y quizás no lo hayan escuchado. Es Perengano y se dice que viene de unir Pérez y Mengano, pero son suposiciones o rumores que, como resultado, dieron un cuarto hermano al trío conformado por Fulano, Mengano y Zutano”.

