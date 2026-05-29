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OFICIAL: ¡Este es el GANADOR de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

¡Los colombianos votaron masivamente y eligieron al vencedor de la tercera temporada!

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:25 p. m.
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Este 29 de mayo, desde las 8:00 de la noche, se emitió el último capítulo de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe recorrieron las instalaciones por última vez y, mientras que se presentaban videos, recordaron cada uno de los momentos que vivieron desde que ingresaron al reality.

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Además, la mayoría de los exparticipantes que hicieron parte de esta temporada estuvieron presentes en el set junto a los presentadores y los familiares de los finalistas, apoyaron a sus favoritos y volvieron a valorar la experiencia que disfrutaron mientras estuvieron desconectados del mundo exterior.

Como en las temporadas anteriores, los finalistas convivieron y esperaron con mucha intriga hasta que Carla Giraldo y Marcelo Cezán comenzaron a revelar cómo quedaron las votaciones.

En esta ocasión, el participante que quedó en la cuarta posición de La Casa de los Famosos Colombia 2026 fue Tebi Bernal.

Asimismo, los televidentes decidieron que el tercer lugar debía ser para Valentino Lázaro.

¿Quién fue el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de que los presentadores recibieron el sobre con la decisión final de los colombianos, Juanda Caribe y Alejandro Estrada aguardaron con expectativa y escucharon con atención.

Carla Giraldo, después de felicitar a ambos finalistas por el proceso, mostró la imagen que contenía el veredicto y reveló que Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En consecuencia, el actor se emocionó al máximo, apagó las luces de la casa en la que vivió durante más de cuatro meses y abrazó el botín.

¿De cuánto fue el premio de Alejandro Estrada por ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Al igual que en las temporadas anteriores, Alejandro Estrada, que fue el famoso que conquistó La Casa de los Famosos Colombia 2026, se ganó 400 millones de pesos.

LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026
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Sin embargo, tras la discordia que hubo a mitad de semana, resta esperar si el actor finalmente divide o no el premio económico con Tebi Bernal, su amigo en la competencia.

 

 

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