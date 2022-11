Descubren mensaje oculto en una botella de más de 100 años

En la población de Newington, Conneticut, en Estados Unidos, un plomero hizo un curioso descubrimiento en una vivienda donde trabajaba. El hombre se encontraba realizando una remodelación en una vivienda donde habita una mujer con sus dos hijos, cuando encontró una botella oculta debajo del suelo.

Esta botella de whisky resultó ser de la era victoriana, y resultó ser una cápsula del tiempo, pues guardó un pedazo de pergamino y conservó el mensaje original.

El plomero Peter Allan se encontraba ejecutando sus labores en la casa, y justamente en el lugar donde decidió iniciar a trabajar, fue donde encontró la botella. Levantó unas tablas de madera y descubrió este objeto que fue oculto en 1887.

“La habitación tiene 3 metros por 4 metros y he cortado exactamente alrededor de la botella sin saber que estaba allí. No puedo creerlo. Corté un agujero al azar para encontrar tuberías y ahí estaba, no sé qué pasó”, relató el plomero a la BBC.

La dueña de la casa, Eilidh Stimpson, estaba impaciente por descubrir el contenido, esperó a sus hijos de 8 y 10 años, que estaban en la escuela al momento de los hechos.

Cuando ya estuvieron todos juntos, sacaron el corcho y emplearon pinzas para buscar el papel, que empezó a rasgarse por su delicadez, por lo que optaron por romper la botella para llegar a él sin dañarlo.

¿Qué decía el mensaje oculto?

Una vez lograron sacar el contenido, vieron que la escritura todavía estaba legible. El mensaje decía lo siguiente:

“James Ritchie y John Grieve colocaron este suelo, pero no bebieron el whisky. 6 de octubre de 1887. Quien encuentre esta botella puede pensar que nuestro polvo está soplando por el camino”.

Posterior a eso, la familia quedó con la inquietud sobre los autores del mensaje, por lo que buscaron los registros de la población, y descubrieron información sobre los dos hombres a los que se refería la nota.

Encontraron que hubo dos habitantes en Newington con esos nombres durante los años 1880.