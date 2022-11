Falleció Jason David Frank, el "Power Ranger verde"

El actor estadounidense Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver, el ‘Ranger Verde’ de la serie “Power Rangers”, murió este domingo a los 49 años, según fuentes de información.

La noticia la dio a través de las redes sociales, Brian Butler-Au, representante artístico del actor, quien expresó su tristeza por lo ocurrido. “Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank”, escribió.

“Jason era un artista marcial, mejor conocido por interpretar a Tommy en “Power Rangers. Era un grande. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, señaló Butler.

De qué murió Jason David Frank

Todo parece indicar que se trataría de un suicidio, teniendo en cuenta el mensaje de su manager, no obstante, no se tienen mayores detalles de lo ocurrido.

Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador, se pronunció a los pocos minutos. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aún estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

Otro que reaccionó a su muerte fue BossLogic, artista que acompaño al 'ranger verde' en un proyecto. “Esto me rompe el corazón. condolencias a la familia”, dijo.

¿Qué le pasaba a Frank?

Cabe resaltar que para agosto de 2022 se conoció que la vida del actor tuvo un gran giro pese a que su esposa, Tammie Frank, presentó ante la corte una solicitud de divorcio. Según el portal TMZ, se habría tratado por motivos de infidelidad.

Este actor hizo parte del elenco del programa de niños 'Power Rangers' en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas.

