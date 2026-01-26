Revelaron algunas de las pertenencias de Yeison Jiménez que fueron encontradas en el lugar del accidente aéreo

A pesar de que ya pasaron 16 días, Colombia sigue de luto por la muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo.

El artista, después de un concierto en Málaga, Santander, tenía programado un show musical en Marinilla, Antioquia. Fue así como llegó al Aeropuerto de Paipa en la tarde del sábado 10 de enero para volar hasta Medellín y, posteriormente, seguir su camino en un vehículo.

Sin embargo, su avioneta presentó una falla que hasta el momento no se ha esclarecido, comenzó a caer en picada tras aproximadamente tres minutos de vuelo y se estrelló en la vereda Romita, el sector entre Paipa y Duitama.

Además, después de que la aeronave rebotó, explotó en cuestión de segundos y, unos minutos más tarde, las autoridades que llegaron al lugar confirmaron la muerte de los seis tripulantes.

Asimismo, a medida que han avanzado las investigaciones, en las últimas horas se conocieron algunas de las pertenencias de Yeison Jiménez y sus compañeros que fueron encontradas en la vereda Romita, el sector en el que cayó la avioneta.

Estas fueron las pertenencias de Yeison Jiménez que se encontraron en el lugar del accidente

En unas fotos que están circulando en las redes sociales, se conoció que en la vereda Romita quedaron varias cadenas, relojes, medallas y brazaletes para las manos.

Entre estos objetos, fue encontrada la cadena 'Mi Promesa', que se le entregó a Yeison Jiménez cuando cumplió el sueño de hacer 'sold out' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en su último cumpleaños, y se había convertido en una de sus favoritas.

¿Qué han revelado las autoridades del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

Los investigadores aún no han revelado cuál fue la causa por la que la avioneta se precipitó tras despegar del Aeropuerto de Paipa.

No obstante, sí han informado que alcanzó a sobrevolar a una altura de 50 metros, que estuvo en el aire alrededor de tres minutos y que realizó una maniobra en el aire antes de comenzar a caer en picada.

De igual manera, se ha conocido que los motores de la avioneta serían enviados a Estados Unidos para que sean analizados por su fabricante.