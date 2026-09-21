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¿Qué le pasó a Carlos Rivera? La razón por la que aplaza sus conciertos en Colombia

Carlos Rivera aplazó sus conciertos en Bogotá y Medellín por una lesión en las cuerdas vocales. Estas son las nuevas fechas confirmadas para Colombia en 2027.

Carlos Rivera regresa a Colombia: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto en Bogotá
Foto: cortesía

Sebastián Montañez

septiembre 21 de 2026
04:40 p. m.
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Los seguidores de Carlos Rivera en Colombia tendrán que esperar varios meses más para volver a verlo sobre los escenarios.

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El cantante mexicano anunció que sus conciertos previstos para octubre en Bogotá y Medellín serán aplazados debido a un problema de salud que lo obliga a suspender temporalmente sus presentaciones.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera?

Rivera informó que presenta una lesión en las cuerdas vocales que viene tratando desde hace algún tiempo. Tras una valoración de su equipo médico, recibió la recomendación de guardar un mes de reposo para recuperarse correctamente y evitar complicaciones.

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“He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, explicó el artista.

La pausa afectará sus próximas presentaciones en Colombia, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, la agenda programada a partir del 23 de octubre continúa, por ahora, sin modificaciones.

El mexicano también agradeció la comprensión de sus seguidores y aseguró que su prioridad será recuperarse plenamente antes de regresar a los escenarios.

¿Cuándo serán los conciertos de Carlos Rivera en Bogotá y Medellín?

En Colombia, Rivera tenía previsto presentarse el 2 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Este concierto fue trasladado para el 15 de abril de 2027.

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Por su parte, el espectáculo programado para el 3 de octubre en el Teatro Universidad de Medellín se realizará ahora el 17 de abril de 2027.

También cambiaron las fechas internacionales. El concierto de Guatemala pasó del 9 de octubre de 2026 al 9 de abril de 2027, mientras que el de El Salvador, inicialmente previsto para el 10 de octubre, quedó para el 10 de abril de 2027.

La organización aclaró que las entradas compradas para las fechas originales seguirán siendo válidas para los nuevos conciertos, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De esta manera, el regreso de Carlos Rivera a Colombia tendrá que esperar hasta abril de 2027, mientras el artista cumple el periodo de recuperación indicado por sus médicos.

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