Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

En la pintoresca Laguna de la Cocha, en Nariño, se gesta una revolución gastronómica que va más allá del plato.

El restaurante Naturalia en La Cocha, liderado por el cocinero Quillasinga Aníbal Criollo, se ha consolidado como un portador de tradición fundamental en el panorama culinario colombiano.

Su filosofía es clara y potente: la cocina ancestral y la defensa de productos de su tierra son la clave para garantizar la seguridad alimentaria de hoy.

Noticias RCN visitó este lugar donde exploró la dedicación, los alimentos y el amor con el que cada miembro del equipo trabaja para ofrecer sabores y texturas de clase mundial.

Riqueza gastronómica en la Laguna de la Cocha

Aníbal Criollo, un cocinero que se enorgullece de su identidad Quillasinga ha llevado la riqueza biocultural de los pueblos de Nariño a la mesa.

Su trabajo ha ganado respeto y admiración en congresos internacionales como Madrid Fusión, demostrando que la cocina rural tiene la vanguardia en sus cimientos.

La esencia de su gastronomía es el arraigo y la historia local, elementos que plasma en cada preparación, como sus famosas truchas ahumadas, un plato que relata la biodiversidad de su territorio.

El legado de Naturalia en La Cocha, Nariño

El restaurante Naturalia en La Cocha comenzó hace más de tres décadas con la madre de Aníbal, y su misión siempre ha sido clara: transmitir el legado de tradición y conocimiento a las nuevas generaciones, garantizando la soberanía y alimentación propia.

En este camino de rescate de semillas y saberes, Aníbal estuvo de la mano de su sobrina, Marcela Criollo, una figura esencial que contribuyó al descubrimiento de ingredientes y sabores únicos directamente desde la huerta familiar.

Marcela, reconocida con varios premios nacionales, ya no se encuentra en la vida terrenal, víctima de un accidente. Sin embargo, su legado es el corazón del restaurante Naturalia en La Cocha; cada plato servido es un homenaje al amor y al respeto que ella brindó a esta cocina.

La visibilidad del restaurante Naturalia en La Cocha como referente de la cocina ancestral es esencial para el país, pues representa la riqueza inmaterial de los pueblos originarios.

Este proyecto ha sido destacado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que Fontur, entidades que buscan proyectar a Colombia, el país de la belleza, a través de sus sabores más auténticos.