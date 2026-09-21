Cayó alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en el departamento del Magdalena fue dado de baja alias Cholo, señalado como el segundo cabecilla y responsable financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización ilegal a la que también pertenecería alias Bendito Menor.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, la acción dejó además siete integrantes de la estructura muertos en combate, tres capturados y la incautación de armamento de largo alcance y material de guerra.

Según la información oficial, alias Cholo acumulaba más de 15 años de trayectoria criminal y era señalado de coordinar rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, además de desempeñar un papel clave en las finanzas de la organización.

Golpe a la estructura y las finanzas

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado operacional a través de su cuenta en X, donde calificó la acción como un “golpe contundente” contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El mandatario aseguró que la muerte de alias ‘Cholo’ afecta directamente la capacidad de mando de la organización y resaltó que el operativo permitió la incautación de 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, así como dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 milímetros y abundante material de guerra.

“Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas” de la estructura criminal, expresó De la Espriella en su publicación.

Gobierno anuncia refuerzo de seguridad en Santa Marta

Tras conocerse el resultado militar, el jefe de Estado advirtió sobre posibles acciones de retaliación por parte de la organización armada ilegal y señaló que las ACSN estarían promoviendo un paro armado para intimidar a la población de la región.

“No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, escribió el presidente, quien además anunció el despliegue de capacidades adicionales de la Fuerza Pública.

De la Espriella informó que se trasladará a Santa Marta para liderar un consejo de seguridad con las autoridades locales y militares, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar las medidas necesarias para garantizar la protección de la ciudadanía.

Entretanto, las autoridades continúan realizando las verificaciones correspondientes para establecer si durante el desarrollo de la operación se registraron más muertos o resultados operacionales adicionales que aún no han sido oficializados.