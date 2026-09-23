Cali pegó primero en la final (ida) de la Liga Femenina 2026: así venció a Santa Fe en Tunja

Deportivo Cali tomó ventaja en la gran final de la Liga Femenina 2026. El conjunto azucarero derrotó 3-2 a Independiente Santa Fe este miércoles 23 de septiembre, en el partido de ida disputado en el estadio La Independencia de Tunja, que contó con la presencia de más de 10.000 aficionados santafereños.

Las Leonas tuvieron que trasladar su localía a la capital de Boyacá ante la imposibilidad de utilizar el estadio El Campín de Bogotá. Pese al acompañamiento de su hinchada, Santa Fe no logró sacar ventaja y ahora tendrá que buscar la remontada como visitante.

Deportivo Cali venció a Santa Fe en la final de ida de la Liga Femenina

El compromiso estuvo marcado por las emociones y los cinco goles que dejaron abierta la definición del título. Deportivo Cali consiguió imponerse 3-2 y llegará al encuentro de vuelta con una ventaja mínima en el marcador global.

Santa Fe, por su parte, tendrá que ganar en territorio vallecaucano si quiere revertir la serie y quedarse con el campeonato. Una victoria de las bogotanas por un gol llevaría la definición a los cobros desde el punto penal, mientras que un triunfo por una diferencia mayor les permitiría conquistar directamente el título.

El resultado le da al Cali una ventaja importante, aunque la diferencia mantiene completamente abierta la lucha por el trofeo.

¿Cuándo es la final de vuelta entre Deportivo Cali y Santa Fe?

La campeona de la Liga Femenina 2026 se conocerá el próximo sábado 26 de septiembre. Deportivo Cali recibirá a Independiente Santa Fe desde las 6:00 p. m. en el partido definitivo.

El conjunto vallecaucano llegará con la ventaja conseguida en Tunja, mientras que Las Leonas buscarán darle vuelta al marcador fuera de casa.

Más allá de quién levante el título, ambos clubes ya tienen asegurada su presencia internacional. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026, por lo que después de definir el campeonato nacional concentrarán sus esfuerzos en el torneo continental.