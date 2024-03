Diana Ángel se fue con toda contra 'Culotauro' tras su liderazgo en la Casa de los Famosos: "sí me dolió"

Este lunes 18 de marzo, Camilo Díaz, más conocido como Culotauro se quedó con el liderazgo de la semana tras vencer en un apretado juego a Pantera y Alfredo Redes. Su victoria tuvo las dos caras de la moneda, pues si bien todos celebraron su logro, horas más tarde entraron en polémica por las primeras decisiones.

Sin duda alguna, una de las participantes más afectadas por las actitudes del nuevo líder fue Diana Ángel, celebridad con la que ha entablado cierta relación amorosa.

Luego de la prueba de liderato de este lunes, Diana Ángel quiso sorprender a Camilo Díaz con un rico detalle para celebrar, sin embargo, este no fue muy bien recibido por Culotauro.

El reclamo de Diana Ángel a Culotauro

Ante las repetidas actitudes del participante, Diana Ángel no se guardó nada y le hizo un sentido reclamo.

"Quería decirte que si me dolió un poco porque quería hacerte algo especial, entonces fue como un detalle ahí. Te dije que te hice un regalo para celebrar que habías pasado a la final. Te lo estoy diciendo por qué cuando a uno le duele algo, uno lo dice”, le dijo.

Ante esto, Camilo Díaz le dijo que no quiere que se tome eso personal porque él comió un poco de ese regalo y fue justo el momento en el que Alfredo lo llamó. Le dijo que no es para tanto.

No obstante, Diana siguió con el reclamo y se mostró muy dolida con sus actitudes. "Todo fue malo. Mira, cada vez que tú te acercas a mí y me traes un café, yo lo recibo con todo el amor, cada vez que tú me das algo, yo lo recibo con todo el amor. Yo nunca te había hecho nada, entonces estaba muy contenta por ti y lo hice. Y sencillamente te pregunté ‘¿quieres más, vas a comer?’, me dijiste 'no, comételo', y yo: 'ah bueno'”.

Culotauro cambió los equipos en la Casa de los Famosos

En medio de la presión, Culotauro eligió los que serán los nuevos participantes del Team Cielo y del Infierno.

Team Infierno: Julián Trujillo, Miguel Melfi, La Segura, Karen Sevillano, Martha Bolaños, Sandra Múñoz Nataly Umaña, Juan David Zapata y Omar Murillo.

Team Cielo: Culotauro, Pantera, Diana Ángel, Alfredo Redes, Isabella Santiago, Sebastián Gutiérrez, Mafe Walker y Ornella Sierra.