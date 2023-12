“Diomedes Díaz no murió por causas naturales”: exmánager encendió polémica en redes sociales

El fallecimiento de Diomedes Díaz el 22 de diciembre del 2013 sigue dejando un gran vacío entre todos los seguidores del ‘Cacique’, quienes al pasar de los años recuerdan el gran legado que dejó el cantautor vallenato, quien ha sido catalogado como uno de los mejores cantantes de Colombia de todos los tiempos.

Aunque se conoció el dictamen oficial de medicina legal sobre el fallecimiento de Diomedes Díaz, muchas personas, seguidores y hasta familiares no creen en la hipótesis que dio la ciencia, puesto que aseguran que el guajiro no murió por causas naturales, sino que hubo otros factores que llevaron al fallecimiento del Cacique de la Junta.

Una de las personas que no cree en la hipótesis que entregó la clínica es Joaco Guillén, exmánager de Diomedes Díaz y que en conversaciones con el diario el Pulzo reveló algunos acontecimientos que hace pensar que el cantante vallenato no murió por causas naturales, sino por otros factores que lo llevaron a su muerte.

Otra hipótesis sobre el fallecimiento de Diomedes Díaz

“Según el diagnóstico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y que le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace, las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”, aseguró Joaco Guillén.

Además, reveló como fueron esos momentos de cómo se enteró del fallecimiento de Diomedes Díaz, dejando claro que llegó a la clínica donde se encontraba el cantante, pero que lastimosamente ya no había nada que hacer, puesto que aseguró que el Cacique llegó al centro asistencial sin signos vitales.

“Estaba en la clínica; me dejaron entrar y encontré a Rafael Santos, el hijo de Diomedes, me acerqué a la camilla y vi las chupas del electro en su pecho. Tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo primero que hice fue darle suaves cachetadas, le decía: ‘aquí está su compadre Joaco, pero esta vez no me respondió' (…) Dígame, doctor, ¿el compadre llegó vivo o muerto?”. El galeno le confirmó que llegó a la clínica sin signos vitales”, fueron las palabras del exmánager de Diomedes Díaz.

Homenaje a Diomedes Díaz en el cementerio

Por último, Joaco Guillén reveló el homenaje que le hicieron a Diomedes Díaz en el cementerio, puesto que llegaron millones de personas al lugar para despedirse del gran cantante vallenato, quien enloqueció a todos el pueblo colombiano con sus grandes canciones y que todavía siguen sonando.

“Él murió el 22 y lo enterramos el 25 de diciembre a las 4:00 p. m. en el cementerio Jardines del EcceHomo con la presencia de 25 mil personas. La gente no cabía y tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas en el entierro e intervenir el Esmad”, finalizó Guillén.