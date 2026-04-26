Captaron a Aida Victoria Merlano en escena nocturna con un argentino: video

La escena nocturna de Aida Victoria Merlano en La Mansión VIP es viral en las redes, luego de que se difundiera un video en el que compartió un momento cercano con el participante argentino Agustín Fernández dentro del reality.

El registro, grabado durante la madrugada, muestra a ambos interactuando en un ambiente de confianza que llamó la atención de los seguidores del programa.

¿Qué pasó en la escena nocturna de Aida Merlano en La Mansión VIP?

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la barranquillera junto a Agustín Fernández compartiendo en la cama durante altas horas de la noche. La escena refleja cercanía y complicidad entre ambos participantes.

Aunque en el video no se evidencia una interacción física más allá de la proximidad, el momento fue suficiente para generar múltiples interpretaciones entre los seguidores del reality.

Desde el inicio del programa, algunos usuarios ya habían señalado la afinidad entre Merlano y el modelo argentino, conocido por su participación en formatos televisivos en México como realities de convivencia.

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El clip se viralizó rápidamente, impulsando el debate sobre si se trata de una relación que está surgiendo dentro del programa o simplemente una dinámica estratégica propia del formato.

¿Quién es el argentino vinculado con Aida Merlano?

Agustín Fernández es un modelo y figura de televisión que ha participado en varios realities en México, lo que le ha permitido ganar visibilidad en el entretenimiento latinoamericano.

Su presencia en La Mansión VIP lo ha posicionado como uno de los participantes más comentados, especialmente tras su cercanía con Aida Victoria Merlano.

En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes ven una posible conexión personal y quienes consideran que se trata de una estrategia para avanzar en la competencia.

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La interacción entre ambos ocurre en los primeros días del reality, etapa en la que se comienzan a definir alianzas, relaciones y dinámicas clave dentro del juego.