Llanto en La Casa de los Famosos: participantes recibieron contundente advertencia

La Casa de los Famosos Colombia se encuentra atravesando por uno de sus momentos más cruciales, pues cada vez más se ha ido reduciendo el selecto grupo de celebridades que han sido escogidos por el país para que sigan protagonizando polémicas en el lugar.

Sin embargo, algunas celebridades han dado a conocer sus dudas con respecto a la lectura que se le está dando al juego. Esto a raíz de que varios han manifestado inquietud ante las más recientes votaciones por parte del público.

Por esto, la última conexión generó nuevas intrigas entre los jugadores ya que habrían recibido datos del mundo exterior.

¿Cuál fue la información?

Como es de costumbre, el eliminado debe conectarse con sus excompañeros todos los lunes. Así fue el caso de Beba, quien tuvo la oportunidad de hablar, por última vez, con las celebridades para darles su última opinión sobre los hechos que se estaban desarrollando y la calidad de las estrategias que para algunos ha jugado en contra.

“Tienen que aprender a abrir más los ojos (...) se están pegando unas equivocadas. Hay uno que otro que está pasando como comodín del público, despiértese y no sean muebles porque hay muchos. Si habíamos hablado de un viejo zorro, déjenme decirle que hay un viejo zorro que no es tan viejo, pero es más zorro”, explicó.

Así mismo, la exjugadora tomó el espacio para enviarle un sentido mensaje a su amiga Mariana Zapata ya que expresó que era de suma importancia que siga su intuición en medio del juego.

“Mariana, amiga. Sigue tu intuición (...) escúchame bien, sigue tu intuición porque eso ya lo habíamos hablado. Una de las cosas que más me duele de haber salido de la casa fue dejarte, pero si tú estás ahí es porque te lo mereces”, añadió.

También, le habló a Valentino ya que le manifestó que se habría llevado el “premio mayor” al obtener su amistad junto a la de Zapata. Finalmente, Beba sorprendió al hablarle a Karola ya que mencionó que debía aprovechar como la única mujer de la costa que queda dentro del juego.

Llegada de Altafulla al juego

Por otro lado, los participantes se vieron sorprendidos con la llegada de Andrés Altafulla a la competencia ya que varios expresaron que su presencia podría darle rumbos “interesantes” al juego.

La misión del barranquillero es clara ya que tendrá la labor de alterar la convivencia del programa durante su segundo paso por la casa más famosa del país.