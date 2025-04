¿Fin de una amistad? Yina Calderón y la Toxi Costeña tuvieron acalorada discusión en la Casa de los Famosos

Cerca de llegar al final de la semana, la tensión se ha apoderado de algunos participantes dentro de la Casa de los Famosos. Varios choques se han presentado entre varios integrantes y este viernes no fue la excepción.

En esta oportunidad, Yina Calderón y la Toxi Costeña, se vieron envueltas en una discusión que involucró el punto de vista de otros participantes.

Mientras todos se encontraban almorzando, las cámaras enfocaron a las dos participantes que discutían sobre un sentir de Yina.

Yina Calderón y la Toxi discutieron

Al escucharse la discusión, Yina le reclamaba a la Toxi el porqué ha perdido "la humildad" desde que se junta con Andrés Altafulla.

Ante esto, la Toxi reaccionó y se mostró molesta, pues no es la primera vez que esta mujer se lo dice. "¿Yina dime en que momento he perdido la humildad? Ya consulté con varias personas y me dicen que no, entonces cuál es el problema".

Yina no dudó en manifestarle que la cartagenera ha cambiado, sin embargo, ella la refutó, asegurándole que "no todo el que piensa distinto a ti, tiene que ser el malo".

La discusión fue escalando, tanto así, que participantes como Emiro, Lady y Karina se metieron para dar su punto de vista.

El final de la pelea terminó con Yina levantándose de la silla y yéndose a almorzar. Por su parte, La Toxi se quedó hablando con los demás, dando su opinión.

Así está la placa de nominados en la Casa de los Famosos

Laura G.

Karina García

La Liendra

Flaco Solórzano

Mateo Peluche

Lady Tabares.

