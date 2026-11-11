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Menor de 15 años habría sido violada en una cita con otro adolescente que conoció en redes sociales

La adolescente habría sido accedida carnalmente por un hombre que llegó al lugar desolado en el que acordaron verse los menores.

Yhonay Díaz

noviembre 11 de 2026
07:38 a. m.
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Una adolescente de 15 años habría sido víctima de abuso sexual en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, tras ir a una cita con otro menor de 15 años que conoció a través de redes sociales.

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Al parecer, durante la cita, un hombre se habría acercado a los dos jóvenes con la excusa de realizar una supuesta requisa para ver si llevaban drogas.

El presunto agresor sexual alejó a la menor del lugar y la llevó a una zona solitaria donde habría cometido el abuso sexual.

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Cita por redes sociales terminó en violación en Usme

La madre de la víctima aseguró que la cita con el menor habría sido una trampa premeditada para el abuso sexual al que presuntamente fue sometida su hija.

Este modus operandi representa una forma de victimización que utiliza las redes sociales como herramienta para ganar la confianza de menores y perpetrar delitos.

La mujer hizo un llamado desesperado a todos los padres y cuidadores:

No podemos bajar la guardia con lo que hacen nuestros hijos en internet.

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¿Qué se sabe de la menor que habría sido abusada en una cita?

La adolescente recibe atención médica especializada, mientras su familia y exige a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones para ubicar y capturar al presunto responsable de la violación.

El caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía y se desarrollan actividades de policía judicial para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto agresor.

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