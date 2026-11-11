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Copa BetPlay 2026: así quedaron las semifinales de ida y cuándo se juega la vuelta

Así quedaron las semifinales de ida de la Copa BetPlay 2026. Conozca los resultados y cuándo se jugarán los partidos de vuelta que definirán a los finalistas.

Copa BetPlay 2026: así quedaron las semifinales de ida y cuándo se juega la vuelta
Foto: clubes

Sebastián Montañez

noviembre 11 de 2026
07:06 a. m.
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La Copa BetPlay 2026 está cada vez más cerca de conocer a sus finalistas. Este martes 10 de noviembre se disputaron los dos partidos de ida de las semifinales, que dejaron a América de Cali con una importante ventaja y a Atlético Nacional y Once Caldas con una serie completamente abierta.

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Los encuentros de vuelta se jugarán el próximo martes 17 de noviembre, cuando se conocerán los dos equipos que disputarán el título del fútbol colombiano.

Así quedaron los partidos de ida de las semifinales de Copa BetPlay

América de Cali dio el primer golpe al derrotar 1-2 a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto escarlata consiguió una valiosa victoria como visitante y llegará al partido definitivo con la ventaja de jugar ante su afición.

Con este resultado, los dirigidos por David González quedaron bien posicionados para buscar su clasificación a la final, aunque todavía deberán disputar los últimos 90 minutos.

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Por su parte, Once Caldas y Atlético Nacional protagonizaron un encuentro que terminó igualado 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo local abrió el marcador con un cabezazo de Felipe Gómez en el primer tiempo. Sin embargo, James Rodríguez apareció en el minuto 83' para marcar el empate y celebrar su primer gol con Atlético Nacional desde su regreso al fútbol colombiano.

De esta manera, ambos equipos mantienen intactas sus posibilidades de avanzar.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de las semifinales de Copa BetPlay 2026?

La Dimayor confirmó que los partidos definitivos se disputarán el martes 17 de noviembre, con la siguiente programación:

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  • Atlético Nacional vs. Once Caldas: 6:30 p. m., estadio Atanasio Girardot de Medellín.
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá: 8:30 p. m., estadio Pascual Guerrero de Cali.

América necesitará conservar su ventaja para avanzar, mientras que Nacional y Once Caldas deberán buscar una victoria que les permita quedarse con el cupo.

En caso de empate en el marcador global, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos desde el punto penal.

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