Aerolínea que opera en Colombia anunció la llegada de tres nuevos aviones: esto se sabe

La aerolínea JetSMART, que opera vuelos nacionales e internacionales en Colombia, anunció la incorporación de tres nuevos aviones Airbus A320neo, una decisión con la que busca ampliar su capacidad de transporte y fortalecer su presencia en Sudamérica.

Con estas aeronaves, la compañía alcanza una flota de 59 aviones y espera cerrar 2026 con 62. La inversión llega en medio de un crecimiento en el número de pasajeros y una mayor demanda de viajes en varios países de la región.

JetSMART anunció nuevos aviones para fortalecer sus operaciones

Los tres aviones fueron ensamblados en Estados Unidos y cuentan con tecnología diseñada para consumir menos combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Según la compañía, actualmente opera más de 100 rutas que conectan 55 destinos en nueve países. Además, durante 2026 ha transportado más de 12,5 millones de pasajeros, un aumento del 18% frente al mismo periodo del año anterior.

Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART, destacó la importancia de esta expansión:

“En menos de una década pasamos de operar con un avión a contar con 59 aeronaves, y cerraremos 2026 con una flota de 62 aviones y presencia en nueve países”.

La aerolínea también estima que cada nueva aeronave puede generar alrededor de 100 empleos directos e indirectos, relacionados con mantenimiento, tripulaciones y servicios aeroportuarios.

¿Qué significa la llegada de nuevos aviones para Colombia?

Colombia se ha convertido en uno de los mercados importantes para JetSMART. Hasta septiembre de 2026, la compañía registró un crecimiento del 25% en pasajeros transportados en el país.

La ampliación de la flota permitirá fortalecer su capacidad operativa y responder a la demanda, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento turístico.

Sin embargo, la aerolínea no anunció nuevas rutas específicas para Colombia como parte de esta incorporación.

Los nuevos aviones llevarán imágenes del loro tricahue, el mono choro y el mono tití, especies que representan la biodiversidad sudamericana.