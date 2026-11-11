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Lo que habría detrás del supuesto infarto y la pérdida de dientes de Cilia Flores en la cárcel

La defensa habría solicitado su traslado argumentando un presunto infarto leve, pérdida considerable de peso y afectaciones dentales.

Lo que habría detrás del supuesto infarto y la pérdida de dientes de Cilia Flores en la cárcel
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

noviembre 11 de 2026
07:14 a. m.
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La situación de salud de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, vuelve a generar atención internacional después de que el diario The New York Times revelara que habría sufrido un episodio cardiaco en la cárcel federal de Brooklyn, en Estados Unidos.

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A este presunto infarto leve se suman una considerable pérdida de peso y problemas dentales que, según fuentes cercanas a su defensa, estarían afectando su estado físico durante el encarcelamiento.

Frente a este supuesto panorama, la defensa está planteando una nueva jugada judicial en favor de Cilia Flores.

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¿Qué tiene Cilia Flores?

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, Flores habría perdido aproximadamente 11 kilos desde su ingreso al centro penitenciario y también dos piezas dentales. Además, al parecer, habría sufrido un infarto leve en el mes de julio.

Su defensa ha comenzado a poner el foco en las condiciones médicas y de atención que estaría recibiendo dentro del establecimiento penitenciario.

Razón por la que se estaría diseñando una nueva estrategia para beneficiar el proceso de la esposa de Nicolás Maduro.

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La jugada que busca la defensa de Cilia Flores

Según las versiones recogidas por el mencionado medio, el equipo jurídico sostiene que existen razones médicas para cuestionar las condiciones en las que permanece recluida.

La solicitud estaría relacionada con la necesidad de atender sus problemas cardiacos, la pérdida de peso y las afectaciones dentales.

Presuntamente, se estaría diseñando un plan estratégico para sacarla de la cárcel en la que permanece.

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