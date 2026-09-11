Link de preventa de Maluma en Bogotá: ¿Quiénes pueden comprar boletas hoy 9 de noviembre?

Los seguidores de Maluma tendrán la oportunidad de asegurar sus entradas para su próximo concierto en Bogotá antes de que comience la venta general.

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Este lunes 9 de noviembre de 2026 se habilita la preventa exclusiva para su presentación del 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena.

El artista colombiano comenzará en la capital su gira internacional Loco X Volver World Tour 2027, que lo llevará por diferentes ciudades de América Latina, Norteamérica y Europa. La boletería estará disponible a través de TuBoleta, con una primera etapa dirigida a clientes de determinadas entidades financieras.

Link de preventa de Maluma en Bogotá: ¿quiénes pueden comprar boletas?

La preventa comenzará este lunes 9 de noviembre a las 10:00 de la mañana y tendrá una duración de 48 horas. Sin embargo, podría terminar antes si se alcanza el 50% del aforo destinado a esta etapa, que es lo más seguro que pase.

El beneficio aplica exclusivamente para quienes tengan tarjetas Visa de Bancolombia o la Tarjeta Nequi habilitada para realizar compras.

Los interesados podrán consultar la información y acceder a la boletería mediante el siguiente enlace oficial: Preventa de Maluma en Bogotá 2027 – TuBoleta.

Quienes no cumplan las condiciones de la preventa deberán esperar hasta el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00 a. m., cuando comenzará la venta general con todos los medios de pago, hasta agotar existencias.

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Maluma en Bogotá?

Los precios dependen de la localidad y van desde $216.500 hasta $901.800, incluyendo el servicio de TuBoleta.

Estos son los valores anunciados:

Tercer piso lateral - $216.500

Tercer piso - $300.600

Tercer piso central - $336.700

Segundo piso lateral - $360.700

Segundo piso - $505.000

Platea - $601.200

Segundo piso preferencial- $601.200

Tribuna Fan Sur- $901.800.

Las localidades laterales de segundo y tercer piso tienen visual restringida. Además, los menores de edad, desde los 12 años, podrán ingresar a los sectores habilitados 206, 214, 306 y 314.

Por su parte, Visa y Bancolombia anunciaron beneficios adicionales para sus clientes, entre ellos opciones de pago en cuotas y experiencias especiales durante el espectáculo, sujetos a las condiciones correspondientes.