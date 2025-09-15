Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana

En Colombia, cada tercer sábado de septiembre se conmemora el Día del Amor y la Amistad, una tradición que se mantiene desde 1969 y que reúne a parejas y amigos en torno a diferentes actividades.

Pero esta fecha, además de su valor simbólico, tiene un impacto económico, pues de acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), los restaurantes registran un incremento cercano al 20% en sus ventas durante este mes.

Ante esto, en Bogotá distintos espacios preparan agendas especiales para este fin de semana, ofreciendo alternativas que van desde cenas con música en vivo y terrazas con ambiente festivo, hasta desayunos prolongados y planes completos que incluyen descanso y bienestar.

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad el 19 de septiembre en Bogotá

Entre las propuestas más destacadas está la del Hilton Bogotá, que ha organizado una programación para el 19 y 20 de septiembre en diferentes ambientes de su hotel.

La primera opción es una cena especial en el restaurante La Ventana, programada para el viernes 19 desde las 7:00 p.m.

El plan, con un costo de $190.000 por persona, incluye un cóctel de bienvenida, música en vivo y un menú de varios pasos diseñado exclusivamente para la ocasión.

Ese mismo día, desde las 6:00 p.m., quienes prefieran un ambiente más social encontrarán la opción de una fiesta en la terraza Sky15 Rooftop, uno de los espacios más reconocidos del hotel por su vista panorámica de la ciudad.

Allí se podrá disfrutar de un atardecer acompañado de coctelería de autor, un menú para compartir y la música en vivo de un DJ.

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad el 20 de septiembre en Bogotá

El sábado 20, la jornada iniciará con el Desayuno de Amor y Amistad en el restaurante La Ventana, disponible de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Con un valor de $130.000 para adultos y $65.000 para niños, la propuesta se basa en un desayuno extendido con sabores tradicionales y un ambiente para parejas o familias.

Finalmente, para quienes buscan un plan más completo, el hotel presenta el paquete “Viva el Amor”, una experiencia que combina gastronomía, descanso y bienestar.

Con un valor de $1.175.000 para dos personas, incluye una noche de alojamiento en habitación estándar, desayuno buffet, cócteles preparados en vivo, masaje en pareja de 40 minutos, postre en la habitación, acceso a piscina climatizada y gimnasio, parqueadero y Wi-Fi.

El plan culmina con una cena de tres tiempos en un espacio privado, donde cada persona podrá elegir entre distintas opciones de entradas, platos fuertes y postres.

Con estas opciones, Bogotá se prepara para un fin de semana de celebraciones que responde a distintos gustos: desde quienes buscan una velada romántica, hasta aquellos que prefieren un ambiente festivo o experiencias de bienestar.