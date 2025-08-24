Reconocida cadena de hoteles está ofreciendo desayunos tipo buffet a 1 dólar: así puede participar

La reconocida cadena de hoteles Hilton anunció la llegada de una nueva edición de Hilton Week, una iniciativa que busca incentivar las reservas en sus hoteles a través de tarifas especiales y beneficios adicionales.

La propuesta, que se ha convertido en una de las estrategias recurrentes de la marca, se llevará a cabo por tiempo limitado y está dirigida a viajeros que deseen planificar con anticipación sus próximas estadías.

Reconocida cadena de hoteles está ofreciendo desayunos tipo buffet a 1 dólar

Entre el 18 y el 24 de agosto, se implementará esta oferta que incluye desayuno tipo buffet por un valor de un dólar estadounidense (USD $1) por noche, beneficio que se aplicará a quienes realicen sus reservas durante las fechas establecidas.

Una de las características más llamativas de esta promoción es su vigencia extendida, pues permitirá a los usuarios programar sus estadías en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2025.

En este sentido, es una oportunidad para quienes desean organizar viajes con antelación, ya sea para la temporada de vacaciones, la semana de receso escolar o escapadas durante el próximo año.

¿En qué hoteles se aplicará la promoción?

En Colombia, la promoción se aplicará en hoteles ubicados en diferentes destinos turísticos y de negocios, entre ellos:

Hilton Bogotá

Hilton Bogotá Corferias

Hilton Cartagena

Hilton Santa Marta

Hilton Garden Inn Barranquilla

Hilton Garden Inn Santa Marta

La oferta también llegará a varios hoteles en Brasil. Entre los establecimientos participantes se encuentran: Hilton Río de Janeiro Copacabana, Hilton Barra de Río de Janeiro, Hilton São Paulo Morumbi, Canopy by Hilton São Paulo Jardins, Almenat Embu das Artes Tapestry Collection by Hilton y Hilton Porto Alegre.

¿Cómo puedo participar en la promoción del desayuno buffet por 1 dólar?

Para acceder al beneficio, los interesados deberán realizar su reserva de forma directa en los canales oficiales de la cadena.

Las tarifas con el desayuno incluido estarán disponibles únicamente en el periodo de la campaña y estarán sujetas a disponibilidad, lo que hace recomendable efectuar el registro de manera anticipada.

Los usuarios que deseen aprovechar la promoción pueden hacerlo ingresando al sitio web hilton.com, donde deberán buscar la tarifa correspondiente que incluya el desayuno buffet.