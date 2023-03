Premios Oscar 2023: ¿Dónde ver la señal en vivo y a qué hora en Colombia?

Este domingo 12 de marzo las grandes figuras del cine tienen una cita en el Dolby Theatre de Los Ángeles, para repartir los galardones y aplaudir a los mejores actores y actrices del mundo en la ceremonia de los Premios Oscar 2023, un evento que durará cerca de tres horas, según sus organizadores.

En esta ocasión el maestro de ceremonia y conductor será Jimmy Kimmel, en la que será su tercera vez al frente como presentador, además, la academia adelantó que algunas de las categorías estarán presentadas por Nicole Kidman, Salma Hayek, Andrew Garfield y Michael B. Jordan.

La edición 95 de los Premios de la Academia espera borrar aquel incidente de la famosa bofetada de Will Smith al conductor Chris Rock, por un chiste sobre su esposa, lo que le costo estar vetado de la gala.

¿A qué hora y en dónde ver los Oscar?

Para sus espectadores en Colombia la cita es a las 7:00 p.m. y podrá ver la señal en vivo en el idioma original a través de las plataformas de streaming TNT go y HBO max. Por televisión por cable se puede seguir doblada o en original a través del canal TNT.

Otra oportunidad de ver a Rihanna

Los nominados por las cinco mejores canciones son invitados a interpretarlas en los Oscar, lo que significa que la superestrella Rihanna tomará el escenario, apenas semanas después de su espectáculo durante el descanso de la Super Bowl, en el cual reveló que estaba embarazada.

Cantará "Lift Me Up", de "Pantera negra: Wakanda por siempre", mientras que el vocalista de Talking Heads, David Byrne, y la estrella de "Todo en todas partes al mismo tiempo", Stephanie Hsu, entonarán "This Is A Life".

Quizás el mejor espectáculo lo pondrá "Naatu Naatu", la contagiosa melodía de la película india "RRR (Rise Roar Revolt)", que ha puesto a bailar a las audiencias en cines de Hollywood.

Pero Lady Gaga no estará. Nominada por "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", la artista está "en el medio del rodaje de una película", dijeron los productores del Óscar.

Lenny Kravitz le pondrá música al tributo "In Memoriam".