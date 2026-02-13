Ejército enfrenta asonada en Jamundí: 400 personas habrían sido presionadas por disidencias de Jaime Martínez

En la tarde de este viernes, la Tercera División del Ejército Nacional informó que en los corregimientos de La Ampudia y Timba, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, se registró una asonada protagonizada por cerca de 400 personas.

Según la institución, los manifestantes habrían actuado bajo constreñimiento ilegal del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, con el propósito de obstaculizar las operaciones militares en la zona.

Población en Jamundí habría sido presionada

El Ejército anunció que los presuntos responsables serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las acciones judiciales correspondientes por los delitos de asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Tercera División del Ejército confirma que continúa el patrullaje en la zona

La institución castrense rechazó de manera categórica este tipo de hechos, que calificó como una alteración del orden público y una vulneración al ejercicio legítimo de su misión constitucional.

También aseguró que las tropas mantienen presencia en el área con estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, reafirmando su compromiso con la seguridad y la tranquilidad del suroccidente del país.