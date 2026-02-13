CANAL RCN
Colombia

Ejército enfrenta asonada en Jamundí: 400 personas habrían sido presionadas por disidencias de Jaime Martínez

Según la institución, los manifestantes habrían actuado con el propósito de obstaculizar las operaciones militares en la zona.

Foto: X @Ejercito_Div3

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este viernes, la Tercera División del Ejército Nacional informó que en los corregimientos de La Ampudia y Timba, municipio de Jamundí, Valle del Cauca, se registró una asonada protagonizada por cerca de 400 personas.

Ejército capturó a ‘Pinzas’, implicado en atentado terrorista con motobomba en Huila
RELACIONADO

Ejército capturó a ‘Pinzas’, implicado en atentado terrorista con motobomba en Huila

Según la institución, los manifestantes habrían actuado bajo constreñimiento ilegal del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, con el propósito de obstaculizar las operaciones militares en la zona.

Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander
RELACIONADO

Menor de edad habría participado en el ataque al Batallón de Infantería en Ocaña, Norte de Santander

Población en Jamundí habría sido presionada

El Ejército anunció que los presuntos responsables serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las acciones judiciales correspondientes por los delitos de asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, entre otros, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Hablaron los militares que fueron víctimas de ataque con explosivos en Ocaña: ELN estaría detrás
RELACIONADO

Hablaron los militares que fueron víctimas de ataque con explosivos en Ocaña: ELN estaría detrás

Tercera División del Ejército confirma que continúa el patrullaje en la zona

La institución castrense rechazó de manera categórica este tipo de hechos, que calificó como una alteración del orden público y una vulneración al ejercicio legítimo de su misión constitucional.

También aseguró que las tropas mantienen presencia en el área con estricto apego a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, reafirmando su compromiso con la seguridad y la tranquilidad del suroccidente del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

"Hicieron creer a Trump que no hacíamos nada contra el narcotráfico": Mindefensa

ELN

Fiscalía reactivó la orden de captura contra alias Violeta, gestora de paz del gobierno Petro

Asesinatos en Bogotá

Esposa de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá, rompió el silencio y pidió justicia

Otras Noticias

Karol G

Ya está a la venta en Colombia el tequila de Karol G: esto vale la botella

El tequila de Karol G ya llegó a Colombia: esto cuesta la nueva botella de la artista.

Manizales

Hospital Santa Sofía de Manizales opera urgencias al 300% de su capacidad en medio de crisis de salud

Esto ha convertido al hospital en el principal receptor de usuarios de todo el departamento, generando largas filas y retrasos en la atención.

Mundial de fútbol

Dan a conocer los exorbitantes precios de parqueadero para el partido Colombia vs. Portugal

China

VIDEO I Impresionante socavón en Shangái consume parte de la construcción del ferrocarril

Salario mínimo

Tras suspensión del salario mínimo, esto es lo que pasará con el auxilio de transporte en Colombia