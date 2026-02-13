¿Indirecta a Karol G?: usuarios estallan las redes con la nueva canción de Feid y Arcángel

El mundo del entretenimiento se ha visto conmocionado ante la magnitud de la noticia que habría confirmado el fin de la relación entre Karol G y Feid, quienes sostuvieron un extenso noviazgo sentimental de aproximadamente tres años.

Dichas afirmaciones cobraron mayor relevancia durante los más recientes premios Grammy en donde se les vio separados a ambos artistas durante la sesión de fotografías por la alfombra roja del recinto.

Pese a que ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado sobre el asunto, los fanáticos han estado atentos a cada detalle que pueda revelar nuevas pistas sobre las verdaderas razones detrás de su mediática ruptura.

¿Qué dice la nueva canción de Feid?

Salomón Villada, más conocido como Feid, sorprendió al lanzar su nueva colaboración con Arcángel, quien ha sostenido una evidente amistad con el paisa en los años más recientes.

El videoclip, compartido por el “Ferxxo”, en sus redes sociales oficiales, deja ver al cantante en medio de lo que parece ser un bosque lleno de árboles y nieve. ‘Mírame Baby’ habla sobre una historia de amor que finalizó y de la cual quedan más dudas sobre las expectativas hacia el futuro.

Así mismo, se exalta la inconformidad del hombre al ser testigo de que su expareja decidió creer en las palabras de sus conocidas por encima de las suyas. Entre otras frases que los usuarios han asociado con la relación de los cantantes, Feid finaliza la melodía al recalcar que “nunca faltó al respeto”.

“Me la hiciste, pero de esta me levanto. Qué chimba cómo le creíste a tus amigas y no al que te ha dado tanto”.

“Y yo en el ghetto pensando si vos estás con otro sujeto, si te veías hermosa con este prieto. Me iba tan bien contigo, eras mi amuleto. Mi amor yo nunca te falté al respeto”.

Ante las especulaciones, otros usuarios manifestaron que la letra de la canción ya había sido escrita con varios meses de anticipación. De esta manera, varios descartaron que el contenido de esta se pudiera tratar de una indirecta hacia Carolina Giraldo.

Feid habla sobre su estado de salud

Por otro lado, el intérprete de ‘Alakran’ sorprendió a sus seguidores al mostrarse en redes con una visible lesión en su ojo, pues hizo saber que posee un orzuelo del cual todavía no ha encontrado un remedio.