Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ y el video se vuelve viral
La artista se prepara para su nuevo concierto en el Estadio Nemesio Camacho EL Campín, en Bogotá.
Noticias RCN
05:40 p. m.
La artista sorprendió a todos sus seguidores al interpretar uno de los temas más reconocidos en Latinoamérica, dejando una noche memorable durante su visita a Perú.
Así fue la interpretación de Dua Lipa de ‘Cariñito’
Dua Lipa ofreció su primer concierto en Lima, Perú, como parte de su gira ‘Radical Optimism Tour’. Durante esta presentación, la cantante británica contó con invitados especiales, y en esta ocasión compartió escenario con el artista peruano Mauricio Mesones.
Juntos interpretaron el clásico ‘Cariñito’, tema original del grupo Los Hijos del Sol y compuesto por el reconocido músico peruano Ángel Aníbal Rosado. La colaboración emocionó al público, que no dudó en cantar y bailar al ritmo de la cumbia peruana, creando uno de los momentos más vibrantes del show.
La cantante también dedicó un mensaje especial a su público peruano:
“¡Lima, anoche fue PERFECTA! Gracias por toda esa hermosa energía en mi primera vez en su país. Gracias @mauriciomesones por acompañarme y hacerlo aún más especial”, expresó en sus redes sociales.
Así fue el concierto de Dua Lipa en Perú
Durante el show, Dua Lipa interpretó varios de sus grandes éxitos como ‘New Rules’, ‘Dance the Night’, ‘Don’t Start Now’, entre otros, demostrando una vez más por qué es una de las artistas pop más influyentes del momento.
Además del concierto, la cantante aprovechó su estadía en Lima para recorrer algunos rincones de la ciudad, disfrutar de la reconocida gastronomía peruana y explorar la cultura local.
Ahora, la artista se prepara para su presentación en Bogotá, programada para el viernes 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde miles de fanáticos esperan vivir una experiencia igual de inolvidable.