Dua Lipa causa sensación en Bogotá: así fue el momento en que le rapearon

La artista ha sido vista recorriendo distintos lugares de Bogotá, acompañada de seres queridos y de su prometido, Callum Turner.

Dua Lipa
Foto redes sociales @dualipa

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
07:20 p. m.
La llegada de Dua Lipa a Colombia ha generado una gran conmoción entre sus miles de fanáticos, quienes desde muy temprano han seguido cada uno de sus movimientos en Bogotá.

Así fue la llegada de Dua Lipa a Colombia

La cantante británica arribó al país en la madrugada del 26 de noviembre, en el marco de su gira 'Radical Optimism Tour', con la cual se presentará este viernes 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Desde su llegada, numerosos seguidores han estado atentos a sus apariciones en la ciudad. La artista ha sido vista recorriendo distintos lugares de Bogotá, acompañada de seres queridos y de su prometido, Callum Turner. Su primera aparición pública se dio en un restaurante de la localidad de Chapinero, donde fue captada por varios fans que no dudaron en compartir el momento en redes sociales.

En otra ocasión, decenas de seguidores se reunieron a las afueras del hotel donde se hospeda la cantante, con la esperanza de verla más de cerca y saludarla.

Momento viral en el que le rapearon a Dua Lipa en Bogotá

Tal como ocurrió durante sus visitas a Perú y Argentina, Dua Lipa ha aprovechado su estadía en Colombia para conocer algunos lugares emblemáticos de la capital.

En redes sociales se viralizó un video en el que la artista aparece en una panadería del centro de Bogotá, disfrutando tranquilamente junto a su familia. De repente, dos raperos locales se acercaron y comenzaron a improvisarle unas líneas, gesto que tomó por sorpresa tanto a la cantante como a su grupo.

La reacción de Dua Lipa y de quienes la acompañaban generó cientos de comentarios, en su mayoría celebrando el momento espontáneo y la interacción con el talento local.

“Surrealista”, “su papá es el mejor” y “realismo mágico”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

