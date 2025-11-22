Duro pronunciamiento de Samantha Correa, la mujer trans con la que relacionan a Blessd

A lo largo de los últimos días, Blessd se encuentra siendo tendencia tras el estreno de una tiradera por parte del cantante caleño Pirlo, quien mencionó varias situaciones personales, pero también señaló que el artista paisa se habría relacionado con mujeres transgénero.

En uno de los versos, Pirlo mencionó a una Samantha, narrando situaciones explícitas, razón por la cual en redes sociales los usuarios comenzaron a hablar de Samantha Correa, una creadora de contenido reconocida, quien reaccionó de inmediato a la polémica publicando un video con la canción de fondo.

Blessd y lo que dijo de Samantha Correa

Ante esto, Blessd se pronunció en sus redes sociales etiquetándola, asegurando que la respeta y que la invita a hablar sobre lo sucedido. "Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería muy bueno".

Añadió su respaldo hacia la comunidad trans. "Respeto todo por lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida tranquila y seguras de sí mismas".

Duro pronunciamiento de Samantha Correa

Luego de varios días en medio de la polémica, memes y todo tipo de comentarios, Correa hizo un fuerte pronunciamiento, en donde alzó la voz por la comunidad LGBTIQ+, resaltando que durante años han vivido bajo situaciones que relacionan con humor.

"Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie. Uso mi voz, mi historia y mi presencia para recordarles que jamás volverán a silenciarnos y que la lucha de una es la lucha de todas", escribió.