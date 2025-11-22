CANAL RCN
Tendencias

Duro pronunciamiento de Samantha Correa, la mujer trans con la que relacionan a Blessd

Tras varios días desde que se despertó la polémica tras la tiradera de Pirlo a Blessd, Samantha Correa mandó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Blessd Samantha Correa
FOTO: Instagram

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
05:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A lo largo de los últimos días, Blessd se encuentra siendo tendencia tras el estreno de una tiradera por parte del cantante caleño Pirlo, quien mencionó varias situaciones personales, pero también señaló que el artista paisa se habría relacionado con mujeres transgénero.

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico
RELACIONADO

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico

En uno de los versos, Pirlo mencionó a una Samantha, narrando situaciones explícitas, razón por la cual en redes sociales los usuarios comenzaron a hablar de Samantha Correa, una creadora de contenido reconocida, quien reaccionó de inmediato a la polémica publicando un video con la canción de fondo.

Blessd y lo que dijo de Samantha Correa

Ante esto, Blessd se pronunció en sus redes sociales etiquetándola, asegurando que la respeta y que la invita a hablar sobre lo sucedido. "Respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería muy bueno".

Añadió su respaldo hacia la comunidad trans. "Respeto todo por lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida tranquila y seguras de sí mismas".

Duro pronunciamiento de Samantha Correa

Luego de varios días en medio de la polémica, memes y todo tipo de comentarios, Correa hizo un fuerte pronunciamiento, en donde alzó la voz por la comunidad LGBTIQ+, resaltando que durante años han vivido bajo situaciones que relacionan con humor.

"Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie. Uso mi voz, mi historia y mi presencia para recordarles que jamás volverán a silenciarnos y que la lucha de una es la lucha de todas", escribió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universo

La millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo 2025

Cristiano Ronaldo

Revelaron el detrás de cámaras de Georgina y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: videos

Viral

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico

Otras Noticias

Licencia de conducción

Licencia de conducción para adultos mayores de 65 años no se renovará si no cumple este requisito

Los conductores mayores de 65 años deberán aprobar evaluaciones físicas, mentales y motrices para poder renovar su licencia.

Luis Díaz

En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"

El extremo colombiano se perderá tres fechas en la Champions League luego de su expulsión en el partido frente a PSG.

Venezuela

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Asesinatos en Bogotá

Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades