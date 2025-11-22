CANAL RCN
Tendencias

Así lucía Samantha, la mujer trans que relacionaron con Blessd antes de su cambio físico

Imágenes del pasado: así era Samantha Correa, la mujer trans vinculada a Blessd, según Pirlo.

Pasado de la mujer trans vinculada a Blessd en su etapa como Sebastián
Foto: IG Samantha Correa y AFP

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
11:33 a. m.
Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que resurgieran fotografías del pasado de la mujer trans con la que relacionan a Blessd, un tema que ha captado la atención de miles de usuarios.

El revuelo se dio en medio de la reciente controversia musical entre el cantante paisa y Pirlo, quien desató la polémica inicial con una fuerte tiradera.

¿Por qué relacionan a la mujer trans Samantha con Blessd?

Todo se originó tras el lanzamiento de “El Ficticio”, la canción en la que Pirlo incluyó un verso donde insinuó que Blessd habría tenido presuntos encuentros con mujeres trans.

En una parte del tema mencionó directamente a la creadora de contenido Samantha Correa, lo que impulsó a muchos usuarios a buscar imágenes antiguas y a comparar su apariencia actual con la de años atrás, cuando aún se identificaba como Sebastián.

La situación escaló rápidamente, obligando a Blessd a responder con su propio tema, “Hijo mío”, en el que desmiente rotundamente las acusaciones y acusa a su colega de tergiversar información.

Además, desde sus historias en Instagram, el artista paisa aseguró que tiene claros sus gustos y que, de ser diferente, lo habría dicho abiertamente. Su mensaje buscó frenar la discusión, aunque no evitó que el debate se extendiera.

¿Cómo era la mujer trans Samantha cundo era hombre con la que relacionan a Blessd?

Mientras la música seguía moviendo las aguas, los internautas hicieron circular capturas antiguas de Samantha Correa, recordando cómo lucía antes de iniciar su transición.

La influenciadora nunca ha ocultado ese capítulo de su vida: conserva videos, fotografías y publicaciones que datan de su etapa previa, e incluso en contenidos recientes ha mostrado imágenes de su proceso antes de nuevas intervenciones estéticas.

Lo que comenzó como una discusión entre artistas terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Usuarios de diferentes plataformas destacaron el evidente cambio físico de Samantha, resaltando tanto su evolución como la seguridad con la que hoy se muestra.

En paralelo, otros criticaron a quienes buscan usar su identidad de género como un arma dentro de conflictos musicales.

Este tema es uno de los más comentados del momento, alimentado por la curiosidad, el morbo digital y un debate que sigue dividiendo opiniones.

