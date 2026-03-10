Yeferson Cossio preocupó a sus fans al mostrar su brazo ensangrentado: ¿qué ocurrió?

No cabe duda de que Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido con mayor influencia en el país por lo que su amplia comunidad de seguidores ha manifestado estar al tanto de su vida en redes.

Sin embargo, el hombre preocupó a sus fans al compartir, en las horas más recientes, un clip en el que uno de sus brazos se ve con heridas de las que escurría una importante cantidad de sangre hacia el suelo.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Pese a que el hombre no compartió mayores detalles sobre el asunto, las imágenes, publicadas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, ya han generado gran revuelo entre sus seguidores. En medio del texto, el antioqueño afirmó: “Cirugía de tendones justo un día antes de mi viaje de un mes a Europa”.

Por el momento, Cossio no ha compartido más información de sus lesiones lo que ha llevado a que sus seguidores hagan especulaciones en redes sobre las causas que ocasionaron sus heridas. Algunas de las hipótesis más reiterativas, en los comentarios de Instagram, especulan que, al parecer, el hombre habría sufrido la mordedura de un animal.

Accidente de Yeferson Cossio en el Amazonas

Este nuevo episodio de salud se suma al más reciente accidente que sufrió, en las últimas semanas, durante uno de sus viajes en el Amazonas. El hecho ocurrió cuando se encontraba realizando saltos hacia uno de los ríos de la zona. Sin embargo, en una de estas caídas, el paisa no logró medir la fuerza del agua que lastimó directamente su boca.

Ante el evidente malestar que sintió, el empresario tuvo que interrumpir sus actividades para buscar atención médica de urgencia. Allí fue notificado de que había sufrido una ruptura interna en el tejido bucal y daños en algunos de sus dientes que le estaban generando dolor y molestias.

Aunque la lesión no fue de gravedad, el hombre tuvo que recibir un tratamiento inmediato para poder seguir disfrutando de su estancia en la mística selva amazónica. Sin embargo, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar ya que algunos manifestaron que dichos “descuidos” del famoso podrían terminar en “tragedias peores”.